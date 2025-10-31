En el tarot, este arcano menor representa a alguien capaz de gestionar sus emociones con madurez, mostrando empatía, comprensión y liderazgo afectivo. El Rey de Copas invita a actuar con serenidad, a escuchar el corazón sin perder la objetividad y a guiar a otros desde la calma y el respeto. Su energía irradia armonía emocional y estabilidad interior.

tarot descubre destino el rey de copas.jpg Tarot de hoy viernes 31 de octubre: las predicciones en el amor, dinero y salud.

