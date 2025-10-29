En el tarot, esta carta muestra a alguien en la cima de una colina, resistiendo con firmeza los desafíos que se alzan desde abajo: una imagen clara de quien defiende con pasión aquello que ha construido. El Siete de Bastos enseña que la perseverancia y la confianza en uno mismo son claves para sostener los logros alcanzados. Su energía es la de quien, pese a la presión externa, se mantiene fiel a su propósito.

Tarot de hoy miércoles 29 de octubre: las predicciones en el amor, dinero y salud