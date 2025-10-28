En el tarot, esta carta muestra el momento en que una persona se aleja de lo conocido para seguir un llamado más alto, dejando atrás lo que ya no nutre el alma. El Ocho de Copas no habla de pérdida, sino de crecimiento: es el paso consciente hacia una nueva etapa donde se prioriza la autenticidad y la paz interior. Su energía invita a soltar, comprender y avanzar con serenidad.

tarot descubre destino el ocho de copas.jpg Tarot de hoy martes 28 de octubre: las predicciones en el amor, dinero y salud.

Tarot de hoy martes 28 de octubre: las predicciones en el amor, dinero y salud