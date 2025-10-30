En el tarot, esta carta muestra a una figura aferrando sus monedas, símbolo de protección ante la pérdida pero también de un posible apego excesivo. Su energía invita a valorar lo obtenido sin temer soltar lo que ya no vibra con el presente. El Cuatro de Oros enseña que la verdadera abundancia nace cuando la mente confía y el corazón se abre.

tarot descubre predicciones el cuatro de oros.jpg Tarot de hoy jueves 30 de octubre: las predicciones en el amor, dinero y salud.

Tarot de hoy jueves 30 de octubre: las predicciones en el amor, dinero y salud