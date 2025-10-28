Un encuentro que une tarot, picantes y cultura ancestral en Chacras de Coria

Sabores, sensaciones y vinos

“Las mujeres hemos sido negadas en la historia y ninguneadas en el presente. Ha sido negado nuestro saber medicinal y nos han etiquetado de brujas por entender cómo funcionan las plantas y cómo cuidar”, expresó Natalia Ziperovich. “Queremos recuperar esa conciencia, compartir sabores, sensaciones y vinos, y volver a esos sostenes de la vida”, agregó la creadora de Rusa Coya.

mujeres y tarot Una celebración para mujeres en la biblioteca de Chacras de Coria. No faltarán sabores, vinos y tarot. Foto: agencia Fogón

“Fuego y Tarot” propone un reencuentro con lo esencial: el fuego como energía vital, la cocina como espacio de creación y poder, y la memoria como hilo que une a las mujeres de ayer y de hoy. Una invitación a celebrar la sabiduría ancestral, resistir el olvido y disfrutar de un atardecer distinto, copa en mano, descubriendo qué mensajes traen las cartas.

Dónde se realizará el encuentro "Fuego y Tarot"

Lugar: Biblioteca Popular de Chacras de Coria, Viamonte 5191.

Fecha: jueves 30 de octubre, 19.

Entradas: anticipadas con descuento $15.000 fuegos / el día del evento $17.500 fuegos.

Reservas: 261-2752369 (cupos limitados).

Contacto de prensa: Natalia Ziperovich, 261-2752369.

Redes: Rusa Coya – @rusacoya / Moni Azaguate – @moniazaguatetarot / Finca del Nunca Jamás – @postalesdelnuncajamas/ Biblioteca de Chacras – @bibliochacras

Una experiencia para encender los fuegos del saber, del cuerpo y de la tierra.