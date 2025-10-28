Un encuentro que une tarot, picantes y cultura ancestral en Chacras de Coria

La Biblioteca Popular de Chacras de Coria será escenario de una propuesta distinta que combina fuego, saberes ancestrales y picantes sabores este jueves 30 de octubre, a las 19. “Fuego y Tarot” es la creación de dos emprendedoras locales: Natalia Ziperovich, productora de los aderezos picantes Rusa Coya, y Mónica Azaguate, tarotista de raíces huarpes.
Inspiradas en las celebraciones del Día de los Santos y de los Muertos —fechas de gran significado en la tradición andina—, Natalia y Mónica idearon un encuentro que invita a reconectar con la tierra, con la energía femenina y con los saberes que se transmiten de generación en generación.
El espacio elegido, la Biblioteca de Chacras, suma su impronta comunitaria y cultural a esta experiencia que promete ser tan intensa como cálida. Allí se encenderá un fuego colectivo, habrá lectura de cartas de tarot, degustación de picantes y vinos de Finca del Nunca Jamás, y una molienda compartida de ajíes, símbolo de fuerza, sabor y medicina.
Sabores, sensaciones y vinos
“Las mujeres hemos sido negadas en la historia y ninguneadas en el presente. Ha sido negado nuestro saber medicinal y nos han etiquetado de brujas por entender cómo funcionan las plantas y cómo cuidar”, expresó Natalia Ziperovich. “Queremos recuperar esa conciencia, compartir sabores, sensaciones y vinos, y volver a esos sostenes de la vida”, agregó la creadora de Rusa Coya.
“Fuego y Tarot” propone un reencuentro con lo esencial: el fuego como energía vital, la cocina como espacio de creación y poder, y la memoria como hilo que une a las mujeres de ayer y de hoy. Una invitación a celebrar la sabiduría ancestral, resistir el olvido y disfrutar de un atardecer distinto, copa en mano, descubriendo qué mensajes traen las cartas.
Dónde se realizará el encuentro "Fuego y Tarot"
Lugar: Biblioteca Popular de Chacras de Coria, Viamonte 5191.
Fecha: jueves 30 de octubre, 19.
Entradas: anticipadas con descuento $15.000 fuegos / el día del evento $17.500 fuegos.
Reservas: 261-2752369 (cupos limitados).
Contacto de prensa: Natalia Ziperovich, 261-2752369.
Redes: Rusa Coya – @rusacoya / Moni Azaguate – @moniazaguatetarot / Finca del Nunca Jamás – @postalesdelnuncajamas/ Biblioteca de Chacras – @bibliochacras
Una experiencia para encender los fuegos del saber, del cuerpo y de la tierra.