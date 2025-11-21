Tarot de hoy sábado 22 de noviembre: las predicciones en el amor, dinero y salud.

La carta elegida del tarot para las predicciones de hoy sábado 22 de noviembre de 2025 es El Cinco de Copas, una carta que, en su interpretación luminosa, habla de reorganización emocional, madurez afectiva y recuperación del ánimo. No se centra en la pérdida, sino en la capacidad de comprender lo vivido y redirigir la energía hacia lo que sí está disponible.