Esta lectura del tarot lo muestra como un maestro interno que rompe moldes sin brusquedad, que inspira libertad espiritual y que recuerda que las respuestas verdaderas surgen desde lo profundo. Es una energía que favorece decisiones conscientes, visiones reveladoras y un entendimiento más honesto de uno mismo. Este miércoles propone caminar la verdad propia sin miedo y con un corazón completamente despierto.

Tarot de hoy miércoles 19 de noviembre: las predicciones en el amor, dinero y salud