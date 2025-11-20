Este arcano menor del tarot, visto desde la luz, anuncia un día donde las limitaciones internas se disuelven y donde surge una perspectiva completamente nueva. Su energía favorece decisiones valientes, conversaciones esclarecedoras y la capacidad de soltar pensamientos que antes entorpecían el avance. Es un jueves para despejar nudos, abrir ventanas y caminar con una mente renovada.

Tarot de hoy jueves 20 de noviembre: las predicciones en el amor, dinero y salud.

