La carta elegida del tarot para las predicciones de hoy jueves 20 de noviembre de 2025 es El Ocho de Espadas. Leído en su aspecto positivo y expansivo, representa liberación mental, claridad inesperada y resolución de situaciones que antes parecían bloqueadas.
¿Qué dicen los arcanos?
Tarot de hoy jueves 20 de noviembre: las predicciones en el amor, dinero y salud
Sumérgete en el místico mundo del tarot y descubre las predicciones en el amor, dinero y salud que los arcanos te deparan para esta jornada. ¿Te animas a conocer tu futuro?
Este arcano menor del tarot, visto desde la luz, anuncia un día donde las limitaciones internas se disuelven y donde surge una perspectiva completamente nueva. Su energía favorece decisiones valientes, conversaciones esclarecedoras y la capacidad de soltar pensamientos que antes entorpecían el avance. Es un jueves para despejar nudos, abrir ventanas y caminar con una mente renovada.
Tarot de hoy jueves 20 de noviembre: las predicciones en el amor, dinero y salud
- Amor: este arcano facilita romper silencios que generaban tensión y permite expresarse con una claridad suave pero contundente. Las parejas encuentran un punto de entendimiento donde cada uno puede hablar sin miedo y ser escuchado de verdad. Quienes están solteros notan un cambio interno que les permite dejar atrás dudas o inseguridades que frenaban encuentros significativos. La energía favorece diálogos profundos, honestos y curativos. Los vínculos se sienten más livianos, como si se abrieran nuevas posibilidades. El corazón encuentra espacio para moverse con libertad y confianza
- Dinero: el Ocho de Espadas positivo señala soluciones inesperadas que destraban temas laborales o financieros estancados. Ideas que antes parecían confusas comienzan a ordenarse y a mostrar un camino claro y viable. Es un día favorable para renegociar acuerdos, organizar deudas o redefinir estrategias profesionales. La mente está más ágil y se captan oportunidades que antes pasaban desapercibidas. También se toma distancia emocional de situaciones que generaban estrés, permitiendo decisiones más lúcidas. El avance económico surge al reconocer que siempre hubo más opciones de las que se veía
- Salud: esta carta trae alivio de tensiones mentales y energéticas que venían acumulándose. Es un día adecuado para terapias que liberen estrés, respiración consciente o ejercicios que permitan soltar cargas internas. También se obtiene claridad sobre hábitos que afectan el bienestar y se ve más fácil reemplazarlos. La energía ayuda a mitigar dolores vinculados a nerviosismo o contracturas. El cuerpo responde bien cuando se baja la autoexigencia y se permite descanso mental. La sensación final es de liviandad y apertura interior