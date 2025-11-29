Tarot de hoy domingo 30 de noviembre: las predicciones en el amor, dinero y salud.

La carta elegida del tarot para las predicciones de hoy domingo 30 de noviembre de 2025 es El Siete de Espadas, una carta que habla de estrategia fina, movimientos inteligentes y decisiones tomadas con una claridad mental que no necesita ruido ni confrontación. Representa la capacidad de observar todo desde un ángulo distinto, descubriendo soluciones más creativas y menos obvias. Este arcano invita a actuar con suavidad pero con una precisión absoluta, confiando en la mente y en la intuición estratégica.