Tarot de hoy viernes 28 de noviembre: las predicciones en el amor, dinero y salud.

La carta elegida del tarot para las predicciones de hoy viernes 28 de noviembre de 2025 es El Cuatro de Oros, una carta que representa estabilidad material, conciencia del propio valor y un tipo de seguridad que se construye paso a paso. Su energía habla de estructura, de proteger lo que has logrado y de evaluar con claridad aquello que realmente deseas conservar.