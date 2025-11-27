Tarot de hoy jueves 27 de noviembre: las predicciones en el amor, dinero y salud.

La carta elegida del tarot para las predicciones de hoy jueves 27 de noviembre de 2025 es El Siete de Bastos, un arcano menor que simboliza firmeza interior, valentía y la capacidad de sostener una posición incluso cuando las circunstancias requieren un esfuerzo adicional. Representa la defensa de un territorio emocional o energético propio, ese punto donde uno decide preservar convicciones y avanzar sin permitir que las dudas externas interfieran con el propósito personal.