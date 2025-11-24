Representa el arte de unir opuestos, de encontrar el punto justo entre acción y calma, y de transformar tensiones en serenidad. Su presencia indica un día estable, consciente y lleno de claridad profunda. También habla de sanación lenta pero firme, y de decisiones tomadas desde la paz interior. Es una carta que favorece los acuerdos, la comprensión mutua y la estabilidad emocional. La Templanza irradia una energía suave pero poderosa, ideal para reorganizar prioridades, apaciguar preocupaciones y recuperar ritmo sin presiones externas.

Tarot de hoy lunes 24 de noviembre: las predicciones en el amor, dinero y salud.

