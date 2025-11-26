Tarot de hoy miércoles 26 de noviembre: las predicciones en el amor, dinero y salud

La carta elegida del tarot para las predicciones de hoy miércoles 26 de noviembre de 2025 es El Nueve de Copas, conocido como la “carta del deseo cumplido”, una energía que en el tarot representa la satisfacción profunda, la gratitud consciente y la sensación de plenitud emocional que surge cuando el camino recorrido empieza a mostrar sus frutos.