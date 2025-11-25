Tarot de hoy martes 25 de noviembre: las predicciones en el amor, dinero y salud.

La carta elegida del tarot para las predicciones de hoy martes 25 de noviembre de 2025 es El Cinco de Espadas, una carta que, aunque intensa, en su aspecto luminoso habla de claridad mental renovada, liberación de tensiones internas y capacidad para recuperar el control sobre situaciones que parecían desgastantes. Representa un punto de corte con dinámicas que ya no aportan crecimiento, así como la lucidez necesaria para identificar qué vale la pena sostener y qué debe descartarse.