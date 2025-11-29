Polaridad: Yin

Animales compatibles: Cabra, Cerdo, Perro

Animales incompatibles: Gallo

Actividades recomendadas: Priorizar conversaciones delicadas, armonizar ambientes, revisar asuntos personales con calma

Actividades a evitar: Exponerse a tensiones innecesarias, tomar decisiones impulsivas, forzar acuerdos

Horóscopo chino: la energía del Conejo de Agua Yin

Para el horóscopo chino, la energía del Conejo de Agua Yin suaviza el clima general y favorece los movimientos sutiles, la diplomacia y la mirada interna. El Agua Yin impulsa la sensibilidad y la empatía, permitiendo notar matices que otros días pasarían inadvertidos. Es una jornada ideal para resolver asuntos emocionales pendientes con tacto y paciencia. La intuición se afina y ayuda a equilibrar situaciones tensas sin confrontación directa. También es un buen momento para reorganizar espacios personales y aligerar cargas anímicas.

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del domingo 30 de noviembre, día del Conejo de Agua Yin.

