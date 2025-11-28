Tarot de hoy sábado 29 de noviembre: las predicciones en el amor, dinero y salud

La carta elegida del tarot para las predicciones de hoy sábado 29 de noviembre de 2025 es La Sacerdotisa, una figura misteriosa que representa la sabiduría oculta, la intuición profunda y el dominio del mundo interior desde un lugar de absoluta serenidad. Su energía se mueve en lo no evidente, en aquello que solo se comprende cuando uno se detiene a escuchar lo que sucede dentro de sí.