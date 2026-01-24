Tarot de hoy domingo 25 de enero: las predicciones en el amor, dinero y salud

La carta del tarot elegida de hoy es El Caballero de Copas , que representa el movimiento guiado por la emoción consciente, la inspiración y la sensibilidad puesta en acción. Su energía habla de gestos sinceros, propuestas que nacen del corazón y decisiones que buscan coherencia emocional. No se trata de impulsividad, sino de actuar desde lo que se siente verdadero. Esta carta invita a expresar lo que se llevaba dentro y a confiar en la intuición. El día adquiere un tono más humano, empático y creativo. El domingo se vive con apertura emocional y conexión profunda.

Tarot de hoy domingo 26 de enero: las predicciones en el amor, dinero y salud