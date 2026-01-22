La carta del tarot elegida de hoy es El As de Bastos, que representa el impulso inicial, la chispa creadora y la energía que despierta nuevas motivaciones. Su presencia marca un punto de arranque donde la voluntad se renueva y el entusiasmo vuelve a tomar protagonismo. Esta carta habla de oportunidades que se abren cuando se actúa con decisión. La fuerza vital se expresa con claridad y coraje. Hay un llamado a confiar en la propia iniciativa. El fuego interior se activa para avanzar sin postergaciones. El día invita a comenzar algo con convicción.

tarot descubre destino as de bastos.jpg Tarot de hoy jueves 22 de enero: las predicciones en el amor, dinero y salud.

Tarot de hoy jueves 22 de enero: las predicciones en el amor, dinero y salud