La carta del tarot elegida de hoy es El Seis de Copas, que simboliza la reconexión con emociones sinceras, la memoria afectiva y los gestos que nacen desde la autenticidad. Su energía invita a mirar el pasado sin nostalgia paralizante, rescatando aprendizajes que nutren el presente. Esta carta sugiere un clima de ternura, comprensión y vínculos que se suavizan. Los recuerdos se transforman en guía, no en carga. Hay una vibración de calma emocional que favorece la reconciliación interna. Lo simple adquiere un valor profundo. El corazón se expresa con honestidad.

Tarot de hoy miércoles 21 de enero: las predicciones en el amor, dinero y salud.

