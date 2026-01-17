La carta del tarot elegida de hoy es El Dos de Copas, que representa la unión consciente, el equilibrio emocional y los acuerdos que nacen desde el respeto mutuo. Su energía favorece los encuentros sinceros y las conexiones que fluyen sin esfuerzo. Esta carta del tarot habla de reciprocidad, armonía y entendimiento profundo. Marca un día donde el diálogo emocional abre puertas importantes. Todo intercambio se ve suavizado por la empatía. Es una jornada ideal para reconciliar, acordar y compartir. La vibración general es cálida y cooperativa.

Tarot de hoy domingo 18 de enero: las predicciones en el amor, dinero y salud.

