La carta del tarot elegida de hoy es La Templanza, que simboliza el equilibrio consciente, la armonía interior y la capacidad de integrar opuestos sin forzar los procesos. Su energía invita a fluir con el ritmo del día, encontrando el punto justo entre acción y pausa. Habla de acuerdos, de sanación gradual y de decisiones tomadas con serenidad. No propone cambios bruscos, sino ajustes sutiles que mejoran el panorama general. Es una carta que protege, suaviza tensiones y ordena emociones. El sábado se presenta como un espacio para recomponer y armonizar.

tarot descubre destino la templanza.jpg

Tarot de hoy sábado 25 de enero: las predicciones en el amor, dinero y salud