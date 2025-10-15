En el tarot, esta carta representa el momento en que se deja atrás lo turbulento para moverse hacia un horizonte más sereno y estable. El Seis de Espadas no habla de pérdida, sino de aprendizaje y madurez: es el viaje interior que se realiza con calma, después de haber comprendido una lección profunda. Su energía suaviza el pensamiento, favorece la reflexión y marca el inicio de una nueva etapa mental y emocional.

tarot descubre predicciones el seis de espadas.jpg El Seis de Espadas, en el tarot, es símbolo de transición, sabiduría adquirida y avance hacia aguas más tranquilas.

TAROT del miércoles 15 de octubre: las predicciones de hoy en el amor, dinero y salud