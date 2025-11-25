El horóscopo chino revela para este martes 25 de noviembre de 2025 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al Año de la Serpiente de Madera.
Consulta el horóscopo chino de hoy martes 25 de noviembre
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): en la mañana adviertes una sensación de enfoque que te impulsa a resolver algo que venías posponiendo. La tarde se torna fértil para aclarar una duda que se había instalado en tu ánimo. Un gesto inesperado de alguien cercano renueva tu seguridad interna. Más adelante notas que una idea toma fuerza y redefine tu postura. La noche concluye con un equilibrio emocional que confirma tu intuición
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): en la mañana te sorprende una calma sólida que te permite avanzar sin apresurarte. La tarde facilita una conversación que suaviza tensiones recientes. Un detalle pequeño te recuerda que cuentas con más apoyo del que imaginabas. A medida que avanza el día se ordenan prioridades que antes estaban dispersas. La noche finaliza con un descanso que repara tanto mente como ánimo
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): en la mañana surge una determinación íntima que te anima a retomar un proyecto olvidado. La tarde abre una oportunidad de diálogo que amplía tu perspectiva. Una intuición certera te orienta hacia un movimiento más audaz. Más adelante descubres que una inquietud pierde fuerza y se transforma en claridad. La noche se cierra con una sensación vibrante de avance
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): en la mañana percibes una sensibilidad afinada que te ayuda a comprender mejor una situación emocional. La tarde se desarrolla con un tono amable que favorece acuerdos internos. Un comentario bienintencionado te impulsa a valorar algo que venías subestimando. A medida que avanza el día se abre un entendimiento profundo sobre tus propios ritmos. La noche llega con una serenidad que equilibra tu energía
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): en la mañana aparece un impulso directo que te anima a accionar con firmeza. La tarde favorece revisar un asunto clave que requiere precisión. Un intercambio breve te otorga una clave que potencia tu seguridad. Más tarde notas que tu determinación toma un rumbo más ordenado. La noche se convierte en un espacio de claridad estratégica
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): en la mañana emerge un reconocimiento interno que trae coherencia a tus emociones. La tarde brinda condiciones para observar un patrón que empieza a disolverse. Una señal sutil refuerza tu percepción más intuitiva. Con el paso de las horas adviertes que un diálogo interno se vuelve más constructivo. La noche cierra con un alivio suave que aclara tu ánimo
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): en la mañana sientes un dinamismo creciente que te motiva a encarar asuntos pendientes. La tarde abre un espacio adecuado para coordinar esfuerzos con alguien de confianza. Una idea luminosa te ayuda a reorganizar tus prioridades inmediatas. Más adelante descubres que una tensión se afloja gracias a un gesto simple. La noche llega con un entusiasmo sereno que te prepara para el día siguiente
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): en la mañana asoma una emoción cálida que suaviza cualquier inquietud inicial. La tarde permite ordenar pensamientos que estaban dispersos. Un comentario amable te revela un apoyo emocional que quizá no habías notado. Más tarde descubres que recuperas motivación a través de un pequeño avance. La noche culmina con una sensación íntima de protección
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): en la mañana aparece una chispa creativa que le da dirección a tus primeras acciones. La tarde transcurre con fluidez y te abre espacio para ajustar un detalle importante. Un intercambio imprevisto te despierta ingenio y optimismo. Más adelante te das cuenta de que un bloqueo se disuelve sin resistencia. La noche cierra con liviandad mental
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): en la mañana identificas una distracción que te impedía avanzar y logras corregirla con rapidez. La tarde facilita estructurar un plan con mayor nitidez. Un gesto sincero te permite ajustar expectativas sin tensión. Con el correr del día recuperas un orden interno que te devuelve fuerza. La noche se siente estable y clara
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): en la mañana experimentas una tranquilidad que te da margen para pensar mejor tus siguientes pasos. La tarde ofrece un avance concreto en un asunto emocional que venías analizando. Un detalle honesto abre un canal de confianza. Más tarde notas que tu sensibilidad se alinea con lo que realmente necesitas. La noche termina con un sentimiento profundo de equilibrio
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): en la mañana surge un optimismo fresco que mejora tu disposición interna. La tarde te permite aclarar una duda que había generado cierta tensión. Un intercambio espontáneo despierta una idea que te alivia. Más adelante percibes un reacomodamiento emocional genuino. La noche concluye con una sensación expansiva de bienestar