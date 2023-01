¡Re "pocha"!: los 4 signos más chismosos según el horóscopo

►TE PUEDE INTERESAR: Ni lo intentes, estos son los signos del zodiaco menos compatibles en la cama

Chisme 1.png

Horóscopo: cuáles son los signos del zodiaco más chismosos

Géminis

Los geminianos son chismosos de nacimiento, y lo hacen de forma intencional como también sin querer, porque es parte de su naturaleza.

La curiosidad los supera y a donde sea que vayan preguntan detalles innecesarios, sin deseos de causarle mal a nadie.

Cáncer

Los cancerianos no solo es que son realmente chismosos, sino que por si fuera poco, tampoco son muy fiables a la hora de guardar los secretos ajenos y propios.

A menos que provenga de su círculo cercano, la persona de cáncer pregunta y luego hacer circular el chisme a donde sea.

Chisme 2.png

Virgo

La gente de Virgo tiene una forma particular de enterarse de los chismes, y es que los demás signos se acercan por sus buenos consejos, entonces todo el chisme y la información le llega casi por si sola.

Sin embargo, no es conveniente contarle todos los secretos, ya que también disfrutan contando las experiencias ajenas a los demás.

Escorpio

El escorpiano es reservado con sus intimidades, pero eso no se debe a que sea tímido: no cuenta sus temas personales para evitar que todo el mundo se entere de ellos. Sin embargo, todo lo que no cuenta lo escucha luego, ya que le encanta saber cada detalle de la vida de los demás.