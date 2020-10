Sin embargo con la llegada de las plataformas como Netflix y Amazon es muy grande la cantidad de opciones a la hora de elegir qué ver.

Por eso para no pasar horas con el control en la mano, revelamos cuál es la serie ideal para cada signo del zodiaco.

ARIES

Los arianos disfrutan de programas sobre cómo las personas se comportan en su peor y su mejor momento, o cómo supera a las dificultades. Una persona aries es capaz de hacer cualquier cosa para salirse con la suya por eso una buena dosis de Ru Paul Drag Race será perfecta.

TAURO

A tauro le gusta la estructura, la organización, el orden y el mantenimiento del status quo. Por eso los taurinos disfrutarán de la vida de las presas y la lucha por el poder y el orden que se da en la prisión de Orange is the New Black.

GÉMINIS

Los geminianos son cambiantes y les cuesta estar estáticos y fijos en un lugar. Se sienten atraídos por cosas extrañas y amorosas que no son predecibles. Stranger Things es infalible para este signo.

CÁNCER

Cáncer es un signo doméstico y emotivo que valora los lazos personales y la amistad. Para ellos Grace and Frankie la multipremiada serie protagonizada por Jane Fonda será ideal.

LEO

Los leoninos tienen el liderzgo en sus venas. Son fuertes inteligentes y de los más leales del zodiaco. Disfrutarán mucho "Bodyguard" la serie protagonizada por Richar Madden famoso por su papel en Game of Thrones.

VIRGO

Virgo es de los signos más detallistas, observadores, y ordenado del zodiaco. Los nacidos bajo este signo están siempre buscando la perfección por eso amarán un programa como "Queer Eye".

LIBRA

Los librianos aman la estética y la belleza. Son románticos, apasionados pero también son fanáticos de las historias épicas y aventureras. Series opuestas como Gossip Girl o Vikingos funcionarán a la perfección para los nacidos bajo este signo.

ESCORPIO

Los escorpianos son apasionados y determinados. Siempre quieren saber la verdad y llegan al fondo de todo por eso Mindhunter es la serie ideal para ellos.

SAGITARIO

Las personas de sagitario son muy emprendedoras, luchadoras y no temen probar cosas nuevas y luchar por lo que desean. Series como "Prision Break" o "Glow" serán buenas opciones.

CAPRICORNIO

Los capricornianos son muy trabajadores pero también pueden llegar a ser demasiado ambiciosos. Por este motivo disfrutarán de la lucha por el poder de Claire y Frank Underwood en House of Cards.

ACUARIO

Acuario es un signo muy abierto y sociable. Los acuarianos tienen un gran interés en el futuro y en lo que vendrá. Para ellos una serie como "Black Mirror" no fallará.

PISCIS

Los piscianos son muy románticos y soñadores. Adoran las buenas historias de amor por eso la apasionada lucha por estar juntos de Jamie Fraser y Claire en Outlander los enamorará.