Sin embargo con la llegada de las plataformas como Netflix y Amazon es muy grande la cantidad de opciones a la hora de elegir un film.

Por eso, para no pasar horas y horas con el control en la mano, revelamos cuál es la película romántica ideal para cada signo del zodiaco.

qué película romántica ver segun tu signo

ARIES

Son románticos, apasionados e intensos, las personas de este signo zodiacal buscan una historia de amor única. La diversión entre pareja es extremadamente importante para los arianos. "Planes de boda" es una opción perfecta.

The Wedding Planner (2001) Official Trailer 1 - Jennifer Lopez Movie

TAURO

Los taurianos buscan fidelidad, seguridad y estabilidad en su pareja. Si una película tiene algo de drama, es perfecta para este signo, como es el caso de 'Tienes un e-mail' (1998).

GÉMINIS

Las personas del signo zodiacal Géminis buscan un amor lleno de estimulación, libertad y espontaneidad. Pretty Woman es ideal para ellos. La historia de la moderna Cenicienta gustará a los Géminis de principio a fin.

CÁNCER

Los cancerianos buscan un amor desinteresado, puro y leal. La mítica 'Algo para recordar' (1993), de Nora Ephron, protagonizada también por Tom Hanks y Meg Ryan les fascinará.

Sleepless in Seattle (1993) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers

LEO

Las personas de este signo zodiacal tienen una naturaleza vanidosa; no les gusta pasar desapercibidos y prefieren las relaciones sin ataduras. Les gustan los romances divertidos como los de Hitch: especialista en seducción.

VIRGO

Los Virgo son leales, fieles y amantes de las relaciones duraderas. Mueren por los amores que trascienden el tiempo y las fronteras. El secreto de Adaline con Blake Lively es ideal.

LIBRA

Los Libra, amables, amantes de la belleza, que saben apreciar cualquier cosa llena de amor. Siempre buscan estabilidad en una relación y cuidan su romance como el mayor tesoro del mundo. "Cuando te encuentre" y "Pretty Woman" son perfectas.

Cuando te Encuentre (The Lucky One) | Trailer HD Sub Esp