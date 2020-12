Los mejores signos del zodiaco para pasar la Navidad

ARIES

Con Aries la diversión estará asegurada. Los nacidos bajo este signo son el alma de la fiesta donde quiera que vayan y no habrá quien pueda resistirse a su magnetismo. Alegrarán cualquier evento y harán sonreír hasta al más gruñón de la velada.

VIRGO

Si bien los virginianos no aman las fiestas lo cierto es que son muy perfeccionistas, observadores y ordenados. Por este motivo si la cena está a cargo de Virgo no hay duda de que todo estará por encima del nivel de perfección. Desde la decoración hasta la comida, no habrá errores.

CÁNCER

Los cancerianos disfrutan mucho la navidad porque adoran las reuniones familiares. Son perfectos para tenerlos como compañía porque llenarán el ambiente con su frescura y alegría contagiosa. Para ellos lo más importante será la unión y la tradición.

LEO

Los leoninos no son los más divertidos, ni los más perfeccionistas y tampoco los caracteriza su espíritu familiar pero sí serán los que mejor regalos darán. Los leo son muy egocéntricos y adoran el lujo por lo que harán lo mismo con los presentes que obsequien.