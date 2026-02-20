La carta del tarot y sus predicciones del fin de semana del 20 al 22 de febrero de 2026.

El tarot revela para este fin de semana del 20 al 22 de febrero, a La Estrella, una de las cartas más esperanzadoras y sanadoras del mazo. Después de atravesar tormentas (simbolizadas por La Torre que la precede), La Estrella aparece como ese primer rayo de luz que te dice: "Lo peor ya pasó, ahora viene la renovación". Esta carta y sus predicciones representan la fe renovada, la inspiración que vuelve después de la oscuridad, y esa sensación de estar finalmente alineado con tu propósito.