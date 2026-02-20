El tarot revela para este fin de semana del 20 al 22 de febrero, a La Estrella, una de las cartas más esperanzadoras y sanadoras del mazo. Después de atravesar tormentas (simbolizadas por La Torre que la precede), La Estrella aparece como ese primer rayo de luz que te dice: "Lo peor ya pasó, ahora viene la renovación". Esta carta y sus predicciones representan la fe renovada, la inspiración que vuelve después de la oscuridad, y esa sensación de estar finalmente alineado con tu propósito.
La Estrella y el tarot te invitan a soñar otra vez con posibilidades que habías descartado. Durante estos tres días, sentirás una conexión especial con tu intuición y una claridad sobre hacia dónde quieres dirigir tu vida. Es el fin de semana perfecto para descansar profundamente, meditar, pasar tiempo cerca del agua (mar, río, o simplemente un baño relajante), y permitir que tu alma se recargue. La sanación emocional está disponible para quienes la busquen con sinceridad.
La carta del tarot y sus predicciones del fin de semana del 20 al 22 de febrero de 2026
- Número del fin de semana: el 17 es el número de La Estrella en el tarot. Reduce a 8 (1+7), que simboliza infinito, ciclos que se renuevan y abundancia que fluye. Si ves este número repetido (17, 117, 17:17), tómalo como señal de que estás en el camino correcto
- Color del fin de semana: el azul celeste, claro y luminoso, representa la esperanza, la comunicación con lo divino y la sanación emocional. Usa prendas azul cielo, decora tu espacio con elementos de este color, o simplemente observa el cielo despejado. Este color calma la mente y abre el corazón
- Ritual del fin de semana: la conexión con el agua. El sábado o domingo, dedica 20 minutos a un baño ritual. Agrega sal marina y, si puedes, unas gotas de aceite esencial de lavanda. Mientras te sumerges, visualiza que el agua se lleva toda tensión, preocupación o dolor emocional. Al salir, imagina que emerges renovado, como una versión más liviana de ti mismo. Si no puedes bañarte, lava tus manos conscientemente mientras sueltas lo que te pesa
- Frase del fin de semana: "Confío en que el universo conspira a mi favor. Mi luz interior nunca se apaga, solo espera el momento perfecto para brillar con toda su fuerza"
Tarot: las predicciones en el amor, dinero y salud para este fin de semana
- Amor: La Estrella trae sanación en las relaciones. Si hubo conflictos recientes con tu pareja, este fin de semana es ideal para conversaciones profundas donde ambos bajan las defensas y hablan desde el corazón. La vulnerabilidad será tu superpoder. Para los solteros, es momento de sanar heridas del pasado antes de buscar algo nuevo. No estás listo para amor verdadero si sigues cargando dolor de relaciones anteriores. Usa estos días para hacer las paces con tu historia romántica
- Dinero: financieramente, La Estrella sugiere que la abundancia llega después de un período difícil. Si has estado atravesando escasez o incertidumbre económica, este fin de semana marca el inicio de un cambio gradual hacia mejor. No esperes dinero instantáneo, pero sí señales esperanzadoras: una propuesta laboral interesante, una idea de negocio que finalmente cobra sentido, o simplemente la claridad mental para tomar mejores decisiones financieras. La Estrella favorece inversiones en desarrollo personal y espiritual
- Salud: La Estrella es una de las mejores cartas para la sanación física y emocional. Si has estado enfermo o agotado, notarás mejoras significativas este fin de semana. Tu cuerpo tiene una capacidad increíble de regeneración cuando le das el descanso que necesita. En lo emocional, es momento de perdonarte a ti mismo por errores pasados y soltar la culpa que has cargado innecesariamente. La sanación comienza cuando decides que mereces paz. Practica meditación, yoga, o simplemente camina en la naturaleza.