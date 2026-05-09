HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del domingo 10 de mayo, día del Mono de Madera Yang.

Signo regente del día: Mono

Mono Elemento: Madera

Madera Polaridad: Yang

Yang Animales compatibles: Rata y Dragón

Rata y Dragón Animales incompatibles: Tigre

Tigre Actividades recomendadas: innovar, aprender algo nuevo, negociar, iniciar contactos, resolver problemas con creatividad, explorar oportunidades

innovar, aprender algo nuevo, negociar, iniciar contactos, resolver problemas con creatividad, explorar oportunidades Actividades a evitar: engaños, superficialidad, exceso de confianza, dispersión mental, manipular situaciones

Horóscopo chino: la energía del Mono de Madera Yang

En el horóscopo chino, el Mono de Madera Yang aparece como un viento inquieto que mueve todas las ramas del bosque al mismo tiempo, despertando ideas, posibilidades y caminos inesperados. La Madera Yang expande la naturaleza curiosa del Mono, dándole una creatividad explosiva y una necesidad constante de experimentar, descubrir y reinventarse. Este es un día donde la inteligencia rápida puede abrir puertas que parecían cerradas, especialmente para quienes se atrevan a pensar diferente y actuar con flexibilidad. Sin embargo, la misma energía que favorece el ingenio puede dispersar la atención y llevar a decisiones apresuradas si no existe un propósito claro.