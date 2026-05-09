El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este domingo 10 de mayo de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del domingo 10 de mayo, día del Mono de Madera Yang
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Mono
- Elemento: Madera
- Polaridad: Yang
- Animales compatibles: Rata y Dragón
- Animales incompatibles: Tigre
- Actividades recomendadas: innovar, aprender algo nuevo, negociar, iniciar contactos, resolver problemas con creatividad, explorar oportunidades
- Actividades a evitar: engaños, superficialidad, exceso de confianza, dispersión mental, manipular situaciones
Horóscopo chino: la energía del Mono de Madera Yang
En el horóscopo chino, el Mono de Madera Yang aparece como un viento inquieto que mueve todas las ramas del bosque al mismo tiempo, despertando ideas, posibilidades y caminos inesperados. La Madera Yang expande la naturaleza curiosa del Mono, dándole una creatividad explosiva y una necesidad constante de experimentar, descubrir y reinventarse. Este es un día donde la inteligencia rápida puede abrir puertas que parecían cerradas, especialmente para quienes se atrevan a pensar diferente y actuar con flexibilidad. Sin embargo, la misma energía que favorece el ingenio puede dispersar la atención y llevar a decisiones apresuradas si no existe un propósito claro.
Horóscopo chino: las predicciones del domingo 10 de mayo, día del Mono de Madera Yang
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): se siente estimulada por una energía dinámica que despierta su rapidez mental y capacidad estratégica. El Mono de Madera Yang potencia su ingenio natural. Puede encontrar oportunidades inesperadas en conversaciones o movimientos rápidos. Es un momento ideal para negociar y avanzar. Su inteligencia brillará con fuerza
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): percibe el día como un torbellino difícil de controlar, donde todo cambia más rápido de lo habitual. El Mono de Madera Yang le invita a flexibilizar su postura. Puede crecer si acepta salir de la rutina. Será importante no resistirse a lo nuevo. La adaptación será su mayor desafío
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): enfrenta una energía que lo provoca directamente, como un juego mental que pone a prueba su paciencia. El Mono de Madera Yang es su opuesto energético. Puede experimentar tensiones o desacuerdos inesperados. Será clave no reaccionar impulsivamente. La inteligencia emocional evitará conflictos innecesarios
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): siente que el día le exige más rapidez y flexibilidad de la habitual, algo que puede sacarlo de su zona cómoda. El Mono de Madera Yang le invita a improvisar un poco más. Puede descubrir oportunidades interesantes si se anima al cambio. Es un buen momento para aprender algo nuevo. La curiosidad abrirá caminos
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): encuentra en esta jornada una energía expansiva que alimenta su ambición y creatividad. El Mono de Madera Yang potencia su capacidad de liderazgo inteligente. Puede iniciar proyectos prometedores. Es un momento ideal para actuar con confianza. Su visión será inspiradora
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): observa el día con atención estratégica, reconociendo que detrás de cada movimiento hay una intención oculta. El Mono de Madera Yang le invita a pensar con rapidez. Puede aprovechar oportunidades si actúa con precisión. Es un buen momento para negociar. Su intuición será aguda
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): siente una energía vibrante que despierta su deseo de movimiento y aventura. El Mono de Madera Yang potencia su espontaneidad. Puede vivir experiencias inesperadas y estimulantes. Es un momento ideal para explorar nuevos caminos. Su entusiasmo será contagioso
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): percibe cierta agitación en el ambiente, como si las emociones y las ideas cambiaran demasiado rápido. El Mono de Madera Yang le invita a no perder el centro. Puede mantenerse equilibrada si se enfoca en lo esencial. Es un buen momento para observar antes de actuar. La serenidad será necesaria
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): vive una jornada electrizante donde todo parece moverse al ritmo de su mente inquieta y brillante. El Mono de Madera Yang amplifica su creatividad y carisma. Puede destacarse con facilidad en cualquier entorno. Es un momento ideal para iniciar proyectos y conexiones. Su ingenio será irresistible
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): siente que el día desafía su necesidad de orden y precisión, obligándolo a adaptarse sobre la marcha. El Mono de Madera Yang le invita a improvisar más. Puede encontrar soluciones originales si se flexibiliza. Es un buen momento para innovar. La apertura mental será clave
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): observa el día con cierta cautela, percibiendo que no todo es tan claro como parece. El Mono de Madera Yang le invita a confiar más en su intuición. Puede evitar engaños si presta atención a los detalles. Es un buen momento para actuar con prudencia. La observación será su mejor defensa
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): siente que la energía del día lo impulsa a salir de la comodidad y explorar nuevas experiencias. El Mono de Madera Yang le invita a moverse con más libertad. Puede descubrir oportunidades estimulantes si se anima a cambiar rutinas. Es un momento ideal para abrirse al mundo. Su sensibilidad le mostrará qué camino seguir