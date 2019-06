Horóscopo: este es el punto más débil de cada signo del zodiaco

Puede ser difícil de escuchar, pero conocer el punto débil de cada signo es importante para comprenderlos mejor.

Generalmente, lo que más nos gusta oír de nuestro signo son las virtudes, lo que nos hace fuertes, lo que aman los demás. Pero la realidad es que también hay un punto débil de cada signo, un “talón de Aquiles” que lo vuelve vulnerable. Y eso, aunque sea menos agradable de escuchar, es quizá más importante que lo otro.

Puesto que nuestros puntos débiles son donde tenemos que poner más atención, porque es donde tenemos más posibilidades de mejorar y crecer.

Así que aquí están para que les prestes atención: el talón de Aquiles o punto débil de cada signo del zodiaco.

Aries

Aries es un signo muy vital, cargado de energía. Pero a veces, esta se vuelve en ambición desmedida. Sus ganas de superarse y superar a los demás son su punto débil, pues cuando se pone demasiado competitivo pierde el control, y puede lastimar a los demás.

Necesita aprender que su valor no pasa por el conflicto.

Tauro

Tauro es un signo que busca la paz y la buena vida. El problema es que a veces deposita en el afuera toda su energía, y se vuelve voraz e inconformista: lo quiere todo, pero nada lo satisface.

Es que se olvida que el verdadero buen vivir empieza dentro suyo. Si no logra hacer ese cambio de mentalidad, nunca estará feliz con lo que tiene.

Géminis

Es un signo muy alegre e independiente, el signo de la comunicación por excelencia. Pero su punto débil es que tiene muy poca paciencia en los procesos y se aburre rápido. Para géminis, cuando las cosas se ponen demasiado “serias” es necesario escapar.

Por eso tiene serios problemas con el compromiso. Necesita comprender que las mejores cosas de la vida a veces llevan tiempo.

Cáncer

Cáncer es un signo muy afectuoso, y ama la vida doméstica y la seguridad de un hogar acogedor. Mientras todo está en orden, puede ser la persona más amable y feliz.

Pero cuando no encuentra esa seguridad, Cáncer se desmorona. Su mayor punto débil es su miedo al abandono y a la ruptura de lazos, lo que genera relaciones de mucha dependencia. Debe aprender a generar relaciones más libres, y a tener más confianza en sí mismo.

Leo

A Leo no le cuesta tener relaciones abiertas, brillantes, cariñosas; es un signo muy dado para las relaciones interpersonales. Pero cuando lo domina la competitividad y el ego, Leo pierde su eje.

Si se compara e intenta destacar se cierra, pierde espontaneidad, se encapricha; y pierde la magia de sus relaciones que en otras ocasiones le resulta tan fácil conseguir. Necesita manejar ese impulso para tener relaciones más satisfactorias.

Virgo

Virgo es ordenado, mente pura. Su opuesto es piscis: todo sentimiento. Cuando la parte pisciana asoma apenas, Virgo pierde el control. O mejor dicho, toma el control. Es que se vuelve compulsivo, más ordenado que nunca, detallista al límite.

El punto débil de virgo es su necesidad de sentirse útil, y de no escuchar sus verdaderos sentimientos.

Libra

El signo de la balanza, el equilibrio. Libra es demasiado perfeccionista: se sabe equilibrado, criterioso, racional. Por eso, su talón de Aquiles es su miedo a perder el control, a dejarse llevar por las emociones.

Libra necesita complacer a todos, mantener todo en orden, y se olvida de sí mismo.

Escorpio

Este signo, que se presenta al mundo como el todo poderoso, tiene como punto débil su miedo al abandono, a la humillación. Escorpio necesita ser querido y aceptado, necesita amor de los demás.

Si se sienten rechazados, pierden el control sobre las cosas y su fuerza vital.

Sagitario

Este es un signo muy sabio: le encanta aprender y buscar nuevas experiencias. El problema es que cuando se queda demasiado en su mente, se puede volver un poco “sabelotodo”. Aparece entonces la soberbia como uno de sus puntos débiles.

En cambio, cuando se abre y conecta mente con espíritu, puede ser un verdadero predicador. Necesita hacer esa unión.

Capricornio

Los capricornianos saben mejor que nadie cómo ser prácticos. Crean estructuras que funcionan de maravilla, hacen patrones que sirven para llevar adelante sus proyectos, son las personas modelo.

El gran problema es que se encierran demasiado en el “deber ser” y sufren, no logran salir de su estructura para ser un poco más ellas mismas. Necesitan dar un poco de espacio a su espontaneidad.

Acuario

Detrás del alma libre que es Acuario, se esconde cierta intolerancia, y ese es su punto débil. Aunque no lo demuestren, los acuarianos suelen creer que todos deberían ser como ellos. Están tan seguros de sí mismos, que no a veces no conectan bien con los demás.

El desafío en el que tiene que trabajar es encontrar el equilibrio entre sus propias virtudes y la aceptación de las de los demás.

Piscis

En su búsqueda por elevar su espíritu, Piscis necesita algo seguro de lo que aferrarse, donde depositar todo aquello que lo atraviesa. Naturalmente, tiende a buscarlo en el arte, la naturaleza, la ayuda comunitaria, etc.

Si no logra conectar con esas cosas, Piscis pierde el control sobre sí mismo y ese es su punto débil. Se desmorona. No sabe hacia dónde ir. Entran en caos, se ponen paranoicos e inseguros.

El gran desafío para ellos es volver a su interior, y encontrar allí la seguridad que necesita en momentos de tormenta.