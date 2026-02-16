Inicio Horóscopo Horóscopo maya
Horóscopo maya del martes 17 de febrero: los 2 signos que experimentarán cambios radicales en sus vidas

El calendario maya marca este día bajo la energía del Nahual Kat (Red/Enredo), tono 9, una combinación que deshace nudos kármicos y libera patrones bloqueados

Fabricio Panella
Fabricio Panella
El horóscopo maya revela que este martes 17 de febrero de 2026 llega bajo el Nahual Kat (Red/Enredo) en su tono 9, una energía cósmica tremendamente liberadora para los signos que corta ataduras y disuelve complicaciones. Este nahual es guardián de los problemas complejos y, paradójicamente, también de sus soluciones. Cuando aparece Kat, lo enredado se desenreda, lo confuso se aclara.

  • los guardianes del tiempo maya advierten que este martes trae movimiento acelerado
  • lo que estaba atascado se libera, los conflictos encuentran resolución inesperada y las verdades ocultas emergen con fuerza
  • el Mono y el Escorpión vivirán los cambios más intensos, pero todos los signos sentirán el impulso transformador de este día excepcional
horoscopo maya predicciones signos martes 1
Horóscopo maya del martes 17 de febrero: las predicciones para los 12 signos sagrados

  • Lagarto (13 de diciembre - 9 de enero): situaciones de poder que te mantenían atrapado se resuelven sorpresivamente. Tu liderazgo encuentra nuevos canales de expresión más libres. Ritual liberador: corta un hilo rojo en 9 pedazos y entiérralos, simboliza romper ataduras
  • Mono (10 de enero - 6 de febrero): tu creatividad explota todos los límites hoy. El caos aparente esconde un orden perfecto que solo tú puedes ver. Cambios inesperados en proyectos artísticos o personales te sorprenden positivamente. Práctica de liberación: dibuja o escribe sin censura durante 9 minutos, deja que fluya todo
  • Halcón (7 de febrero - 6 de marzo): tu visión clara corta a través de confusiones grupales. Personas a tu alrededor te buscan para desenredar problemas complejos. Tu perspectiva aérea es la solución. Conexión con tu nahual: contempla el cielo abierto, tu mente se expande
  • Jaguar (7 de marzo - 3 de abril): instintos poderosos te guían a través de situaciones complicadas. Confía en tu intuición salvaje, ella conoce el camino incluso en la oscuridad del enredo. Protección energética: sahumerio de romero limpia tu espacio de energías estancadas
  • Zorro (4 de abril - 1 de mayo): tu inteligencia descifra acertijos que otros abandonaron. Conversaciones difíciles se resuelven con tu diplomacia característica. El tono 9 multiplica tu astucia. Elemento clarificador: té de menta o hierbabuena despeja tu mente
  • Serpiente (2 de mayo - 29 de mayo): viejos patrones que te mantenían enrollada finalmente se sueltan. La transformación que buscabas llega de forma inesperada pero perfecta. Mudas piel emocional hoy. Práctica transformadora: escribe en papel lo que sueltas y quémalo con canela
  • Ardilla (30 de mayo - 26 de junio): preocupaciones financieras o materiales que te enredaban encuentran solución práctica. Tu capacidad de acumular recursos se libera de miedos antiguos. Amuleto de abundancia: 9 monedas en un recipiente con agua atraen prosperidad
  • Tortuga (27 de junio - 23 de julio): la paciencia milenaria que te caracteriza se ve recompensada con avances súbitos. Lo que crecía lento bajo tierra finalmente brota. Tu momento llegó. Ofrenda de gratitud: deja flores silvestres cerca de agua corriente
  • Murciélago (24 de julio - 22 de agosto): transformaciones profundas en tu mundo emocional. El tono 9 completa un ciclo de muerte y renacimiento que iniciaste meses atrás. Emerges renovado completamente. Ritual de cierre: baño nocturno con sal y pétalos oscuros suelta el pasado
  • Escorpión (23 de agosto - 19 de septiembre): tu intensidad emocional alcanza el punto de quiebre necesario para liberación total. Relaciones complicadas se aclaran o se terminan definitivamente. El cambio es radical y necesario. Cristal liberador: obsidiana negra absorbe energías densas que sueltas
  • Venado (20 de septiembre - 17 de octubre): la compasión te permite desenredar conflictos interpersonales con gracia. Tu capacidad de perdonar y soltar resentimientos se activa plenamente bajo esta energía. Práctica de paz: medita 9 respiraciones profundas frente a tu altar personal
  • Búho (18 de octubre - 16 de noviembre): tu sabiduría ve a través de engaños y confusiones. Situaciones ambiguas se aclaran con tu visión nocturna penetrante. Compartes verdades que otros necesitan escuchar. Elemento revelador: espejo negro o agua oscura en recipiente muestra lo oculto
  • Pavo Real (17 de noviembre - 12 de diciembre): sueltas la necesidad de aprobación externa que te enredaba. Tu autenticidad brilla sin máscaras ni pretensiones. La libertad de ser tú mismo es completa hoy. Color transformador: morado o púrpura atrae la energía de tu verdadero yo

