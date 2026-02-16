Horóscopo maya del martes 17 de febrero: los 2 signos que experimentarán cambios radicales en sus vidas.

El horóscopo maya revela que este martes 17 de febrero de 2026 llega bajo el Nahual Kat (Red/Enredo) en su tono 9, una energía cósmica tremendamente liberadora para los signos que corta ataduras y disuelve complicaciones. Este nahual es guardián de los problemas complejos y, paradójicamente, también de sus soluciones. Cuando aparece Kat, lo enredado se desenreda, lo confuso se aclara.