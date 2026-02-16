El horóscopo maya revela que este martes 17 de febrero de 2026 llega bajo el Nahual Kat (Red/Enredo) en su tono 9, una energía cósmica tremendamente liberadora para los signos que corta ataduras y disuelve complicaciones. Este nahual es guardián de los problemas complejos y, paradójicamente, también de sus soluciones. Cuando aparece Kat, lo enredado se desenreda, lo confuso se aclara.
Astrología ancestral
Horóscopo maya del martes 17 de febrero: los 2 signos que experimentarán cambios radicales en sus vidas
El calendario maya marca este día bajo la energía del Nahual Kat (Red/Enredo), tono 9, una combinación que deshace nudos kármicos y libera patrones bloqueados
- los guardianes del tiempo maya advierten que este martes trae movimiento acelerado
- lo que estaba atascado se libera, los conflictos encuentran resolución inesperada y las verdades ocultas emergen con fuerza
- el Mono y el Escorpión vivirán los cambios más intensos, pero todos los signos sentirán el impulso transformador de este día excepcional
Horóscopo maya del martes 17 de febrero: las predicciones para los 12 signos sagrados
- Lagarto (13 de diciembre - 9 de enero): situaciones de poder que te mantenían atrapado se resuelven sorpresivamente. Tu liderazgo encuentra nuevos canales de expresión más libres. Ritual liberador: corta un hilo rojo en 9 pedazos y entiérralos, simboliza romper ataduras
- Mono (10 de enero - 6 de febrero): tu creatividad explota todos los límites hoy. El caos aparente esconde un orden perfecto que solo tú puedes ver. Cambios inesperados en proyectos artísticos o personales te sorprenden positivamente. Práctica de liberación: dibuja o escribe sin censura durante 9 minutos, deja que fluya todo
- Halcón (7 de febrero - 6 de marzo): tu visión clara corta a través de confusiones grupales. Personas a tu alrededor te buscan para desenredar problemas complejos. Tu perspectiva aérea es la solución. Conexión con tu nahual: contempla el cielo abierto, tu mente se expande
- Jaguar (7 de marzo - 3 de abril): instintos poderosos te guían a través de situaciones complicadas. Confía en tu intuición salvaje, ella conoce el camino incluso en la oscuridad del enredo. Protección energética: sahumerio de romero limpia tu espacio de energías estancadas
- Zorro (4 de abril - 1 de mayo): tu inteligencia descifra acertijos que otros abandonaron. Conversaciones difíciles se resuelven con tu diplomacia característica. El tono 9 multiplica tu astucia. Elemento clarificador: té de menta o hierbabuena despeja tu mente
- Serpiente (2 de mayo - 29 de mayo): viejos patrones que te mantenían enrollada finalmente se sueltan. La transformación que buscabas llega de forma inesperada pero perfecta. Mudas piel emocional hoy. Práctica transformadora: escribe en papel lo que sueltas y quémalo con canela
- Ardilla (30 de mayo - 26 de junio): preocupaciones financieras o materiales que te enredaban encuentran solución práctica. Tu capacidad de acumular recursos se libera de miedos antiguos. Amuleto de abundancia: 9 monedas en un recipiente con agua atraen prosperidad
- Tortuga (27 de junio - 23 de julio): la paciencia milenaria que te caracteriza se ve recompensada con avances súbitos. Lo que crecía lento bajo tierra finalmente brota. Tu momento llegó. Ofrenda de gratitud: deja flores silvestres cerca de agua corriente
- Murciélago (24 de julio - 22 de agosto): transformaciones profundas en tu mundo emocional. El tono 9 completa un ciclo de muerte y renacimiento que iniciaste meses atrás. Emerges renovado completamente. Ritual de cierre: baño nocturno con sal y pétalos oscuros suelta el pasado
- Escorpión (23 de agosto - 19 de septiembre): tu intensidad emocional alcanza el punto de quiebre necesario para liberación total. Relaciones complicadas se aclaran o se terminan definitivamente. El cambio es radical y necesario. Cristal liberador: obsidiana negra absorbe energías densas que sueltas
- Venado (20 de septiembre - 17 de octubre): la compasión te permite desenredar conflictos interpersonales con gracia. Tu capacidad de perdonar y soltar resentimientos se activa plenamente bajo esta energía. Práctica de paz: medita 9 respiraciones profundas frente a tu altar personal
- Búho (18 de octubre - 16 de noviembre): tu sabiduría ve a través de engaños y confusiones. Situaciones ambiguas se aclaran con tu visión nocturna penetrante. Compartes verdades que otros necesitan escuchar. Elemento revelador: espejo negro o agua oscura en recipiente muestra lo oculto
- Pavo Real (17 de noviembre - 12 de diciembre): sueltas la necesidad de aprobación externa que te enredaba. Tu autenticidad brilla sin máscaras ni pretensiones. La libertad de ser tú mismo es completa hoy. Color transformador: morado o púrpura atrae la energía de tu verdadero yo