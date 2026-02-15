Horóscopo maya del lunes 16 de febrero: 4 signos recibirán mensajes importantes en esta jornada

En el horóscopo maya, el tono 8 simboliza la justicia divina, el equilibrio perfecto y la capacidad de materializar intenciones. Cuando se combina con Aq'ab'al, se abre para los signos un portal de comprensión donde lo invisible se vuelve visible. Es un día excepcional para tomar decisiones importantes, firmar acuerdos y establecer bases sólidas para proyectos futuros.

Horóscopo maya: la energía del lunes para los signos sagrados

Los ajq'ijab (sacerdotes mayas del tiempo) en la astrología maya señalan que cuatro signos experimentarán conexiones espirituales profundas hoy: Lagarto, Jaguar, Tortuga y Venado recibirán mensajes claros de sus guías ancestrales, ya sea a través de sueños, sincronicidades o intuiciones repentinas. La energía del amanecer invita a todos los signos a mirar con ojos nuevos situaciones que parecían estancadas.