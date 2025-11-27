El horóscopo maya nos brinda en esta oportunidad sus predicciones para este viernes 28 de noviembre de 2025 y para los 13 signos sagrados. Para esta ancestral astrología es fundamental enfrentar esta nueva jornada, en el Mes del Búho, con alegría y entusiasmo.
Astrología ancestral
Horóscopo maya: consulta sus predicciones del viernes 28 de noviembre
El horóscopo maya tiene listas las predicciones para sus 13 signos sagrados de esta jornada de hoy. ¿Quieres conocer la energía cósmica de este día?
Horóscopo maya: consulta sus predicciones del viernes 28 de noviembre
- Lagarto – 13 de diciembre al 9 de enero: se abre un canal interno que te permite reconocer una intención que habías dejado en pausa. La vibración del día impulsa movimientos sutiles que reacomodan tu energía emocional. Un pensamiento espontáneo te guía hacia una comprensión honesta de tus propios ritmos. Sientes que algo dentro de ti se estabiliza con suavidad. Terminas la jornada con una sensación de claridad que se siente humilde y verdadera
- Mono – 10 de enero al 6 de febrero: se ilumina una parte de tu mundo interno que necesitaba expresarse con mayor libertad. La energía del día sostiene un despertar emocional que te vuelve más receptivo a señales pequeñas. Una conversación breve abre una ventana a un cambio delicado pero profundo. Sientes que tus emociones encuentran un cauce más natural. Al finalizar el día, una sensación de expansión interna te acompaña
- Halcón – 7 de febrero al 6 de marzo: se reorganiza un pensamiento que venías arrastrando sin poder concretar. Las fuerzas espirituales del día favorecen decisiones basadas en tu visión más elevada. Un detalle efímero revela un mensaje oculto que tu intuición reconoce de inmediato. Sientes que tu percepción se limpia de ruidos innecesarios. Terminas la jornada con una firmeza tranquila
- Jaguar – 7 de marzo al 3 de abril: se despeja una inquietud interna que había estado creciendo en silencio. La vibración del día fortalece un proceso emocional que ahora se siente más consciente. Un gesto simple despierta un entendimiento que te permite avanzar con liviandad. Sientes que se suaviza la tensión en tu centro energético. Al final del día, una sensación de renovación silenciosa te envuelve
- Zorro – 4 de abril al 1 de mayo: se activa un enfoque interno que reordena tus prioridades afectivas. La energía espiritual del día favorece elecciones sinceras que alivian presiones acumuladas. Un instante de lucidez te permite ver una verdad que antes se ocultaba. Sientes un equilibrio más firme en tu interior. Terminas la jornada con gratitud consciente
- Serpiente – 2 de mayo al 29 de mayo: se afina tu sensibilidad para percibir matices emocionales que antes pasaban inadvertidos. La vibración del día apoya una comprensión profunda de aquello que deseas preservar. Un símbolo inesperado se convierte en guía para una decisión pendiente. Sientes un alineamiento suave entre tu mente y tu corazón. Al finalizar la jornada, te acompaña una serenidad luminosa
- Ardilla – 30 de mayo al 26 de junio: se aclara una duda que venías sosteniendo en un plano intuitivo. La energía del día impulsa un movimiento interno hacia la autenticidad emocional. Un pensamiento fugaz se convierte, sin esfuerzo, en una clave significativa. Sientes que tu ánimo se vuelve más flexible y despierto. Terminas el día con una ligereza que te reconforta
- Tortuga – 27 de junio al 23 de julio: se desarma una carga emocional que habías mantenido por costumbre. La vibración del día te ayuda a recuperar un ritmo más natural. Un detalle cotidiano se transforma en un recordatorio de tu verdadera fuerza. Sientes que tu energía vuelve a asentarse en un punto firme. Al cerrar la jornada, reconoces una estabilidad renovada
- Murciélago – 24 de julio al 22 de agosto: se expande un entendimiento que lleva días intentando manifestarse en tu conciencia. Las fuerzas espirituales del día amplifican tu capacidad de interpretar símbolos. Una sensación repentina reorganiza tu perspectiva interna. Sientes que una claridad profunda te abraza. Finalizas la jornada con una percepción más amplia y serena
- Escorpión – 23 de agosto al 19 de septiembre: se libera una tensión emocional que no habías querido mirar de frente. La energía del día te invita a equilibrar tus impulsos con un ritmo más intuitivo. Un gesto sutil te revela una información necesaria. Sientes que tu mundo interno adquiere una estructura más limpia. Al terminar el día, percibes una quietud que te fortalece
- Venado – 20 de septiembre al 17 de octubre: se ilumina una memoria que te ayuda a comprender un comportamiento reciente. La vibración del día favorece una madurez emocional que te permite actuar desde mayor calma. Un pensamiento inesperado conecta piezas que antes no encajaban. Sientes que una capa de confusión desaparece lentamente. Finalizas la jornada con un equilibrio profundo
- Búho – 18 de octubre al 16 de noviembre: se alinea un proceso interno que venías gestando en silencio. La energía del día impulsa una introspección clara y sin esfuerzo. Un pequeño acontecimiento se convierte en señal que reafirma tu dirección espiritual. Sientes que tu discernimiento se agudiza de forma natural. Terminas el día con una sensación de sabiduría tranquila
- Pavo Real – 17 de noviembre al 12 de diciembre: se despierta una vibración creativa que te abre a expresiones emocionales más libres. La fuerza del día sostiene decisiones que nacen desde la autenticidad. Un destello intuitivo te muestra un camino alternativo y más armonioso. Sientes que tu energía se expande sin tensión. Finalizas la jornada con una luminosidad interna que te acompaña suavemente