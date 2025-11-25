Horóscopo maya: consulta sus predicciones del miércoles 26 de noviembre.

El horóscopo maya nos brinda en esta oportunidad sus predicciones para este miércoles 26 de noviembre de 2025 y para los 13 signos sagrados. Para esta ancestral astrología es fundamental enfrentar esta nueva jornada, en el Mes del Búho, con alegría y entusiasmo.
El horóscopo maya tiene listas las predicciones para sus 13 signos sagrados de esta jornada de hoy. ¿Quieres conocer la energía cósmica de este día?
- Lagarto – 13 de diciembre al 9 de enero: se abre un cauce silencioso que te permite comprender por qué ciertas emociones regresaban en ciclos. La energía del día revela una claridad que sana un punto interno que habías evitado explorar. Un detalle aparentemente simple ilumina el trasfondo de una preocupación antigua. Sientes que tu intuición se ordena con una suavidad inesperada. Terminas la jornada con una sensación de liberación emocional profunda
- Mono – 10 de enero al 6 de febrero: se enciende una luz interna que reorganiza tus percepciones más sutiles. El día sostiene procesos que requieren paciencia y atención consciente. Un pensamiento espontáneo rompe un patrón que ya no necesitabas continuar. Sientes que el cuerpo y la mente encuentran un ritmo compartido. Finalizas el día con un equilibrio nuevo y reparador
- Halcón – 7 de febrero al 6 de marzo: se aclara un territorio emocional que venía nublado desde jornadas anteriores. La energía del día facilita decisiones que rescatan tu foco interior. Un gesto inesperado de alguien cercano activa una comprensión reveladora. Sientes que una tensión se disuelve de forma orgánica. Al terminar el día, tu espíritu reconoce una expansión serena
- Jaguar – 7 de marzo al 3 de abril: se abre un espacio interno en el que puedes dialogar con un deseo profundo que habías mantenido en sombra. La energía del día apoya movimientos que surgen desde la honestidad emocional. Un símbolo que aparece durante la jornada despierta una reflexión transformadora. Sientes que tu percepción se afina hacia lo esencial. Terminas el día con la sensación de haber recuperado un fragmento de tu verdad
- Zorro – 4 de abril al 1 de mayo: se activa en tu interior una corriente que suaviza antiguas resistencias. La energía del día impulsa acuerdos internos que fortalecen tu serenidad. Un hallazgo casual te ayuda a reubicar una inquietud que parecía más grande de lo que era. Sientes que tus emociones encuentran un cauce más fluido. Finalizas la jornada con un equilibrio renovado
- Serpiente – 2 de mayo al 29 de mayo: se ilumina un rincón emocional que necesitaba ser reconocido con mayor compasión. El día favorece pasos firmes que nacen desde una conexión profunda contigo mismo. Una palabra escuchada al pasar abre una perspectiva inesperada. Sientes que tu energía vital respira con mayor amplitud. Terminas la jornada con una claridad cálida que sostiene tu ánimo
- Ardilla – 30 de mayo al 26 de junio: se ordenan tus pensamientos de manera sincronizada con tu mundo interior. La energía del día favorece intercambios sinceros que permiten comprender mejor ciertos matices emocionales. Una idea repentina ofrece un camino alternativo hacia una solución buscada. Sientes que tu ánimo recupera frescura. Finalizas el día con la sensación de haber dado un paso delicado pero significativo
- Tortuga – 27 de junio al 23 de julio: se suaviza una inquietud interna que había permanecido en silencio durante semanas. La energía del día acompaña movimientos lentos pero profundos. Una señal mínima basta para que entiendas mejor el origen de cierta tensión. Sientes que una calma firme se va instalando. Al terminar la jornada, tu interior se siente más estable y amplio
- Murciélago – 24 de julio al 22 de agosto: se abre un canal intuitivo que clarifica lo que antes parecía contradictorio. La energía del día favorece decisiones que nacen desde la vibración auténtica del corazón. Un encuentro fugaz despierta una comprensión inesperada. Sientes que tu energía se alinea con una certeza silenciosa. Finalizas el día con una sensación de crecimiento interior
- Escorpión – 23 de agosto al 19 de septiembre: se desarma un nudo emocional que te había acompañado más tiempo del necesario. La energía del día impulsa una reorganización amable de tu mundo interno. Un pensamiento claro surge en un momento exacto y revela una respuesta que buscabas. Sientes que una corriente de calma recorre tus emociones. Terminas la jornada con una percepción más amplia de ti mismo
- Venado – 20 de septiembre al 17 de octubre: se aclara un pensamiento que venía distorsionando tu lectura de una situación. La energía del día ofrece sostén para decisiones que requieren sensibilidad. Un gesto sutil de alguien cercano desbloquea un sentimiento que aguardaba expresión. Sientes que tu equilibrio emocional vuelve a su eje. Finalizas la jornada con una serenidad profundamente integrada
- Búho – 18 de octubre al 16 de noviembre: se ilumina en tu interior un discernimiento que transforma tu manera de relacionarte con un recuerdo. La energía del día abre oportunidades para comprender desde un lugar más elevado. Una sensación repentina te conduce hacia una verdad personal que necesitaba emerger. Sientes una expansión sutil pero firme. Terminas la jornada con un crecimiento espiritual perceptible
- Pavo Real – 17 de noviembre al 12 de diciembre: se enciende un impulso que te anima a expresar aquello que habías contenido por prudencia. La energía del día favorece vínculos que se fortalecen desde la autenticidad. Una idea luminosa redefine tu postura ante un tema emocional. Sientes que tu brillo interno se vuelve más consciente y seguro. Finalizas la jornada con una expansión que se siente profundamente merecida