El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este viernes 28 de noviembre de 2025 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del viernes 28 de noviembre, día del Búfalo de Metal Yin
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
Signo regente: Búfalo
Elemento: Metal
Polaridad: Yin
Animales compatibles: Serpiente, Gallo, Rata
Animales incompatibles: Cabra
Actividades recomendadas: consolidar acuerdos, trabajar con constancia, ajustar presupuestos
Actividades a evitar: impaciencia, improvisaciones, asumir compromisos sin preparación
Horóscopo chino: la energía del Búfalo de Metal Yin
Para el horóscopo chino, la energía del Búfalo de Metal Yin establece un clima de disciplina, perseverancia y enfoque práctico. Es un día donde cada paso meticuloso rinde frutos, y donde las emociones se estabilizan lo suficiente como para tomar decisiones realistas. La jornada favorece la continuidad más que el inicio, potenciando todo lo que requiera estructura, paciencia y compromiso. Las relaciones se benefician de la honestidad tranquila y los gestos responsables. Es una frecuencia ideal para ordenar, definir límites y avanzar con firmeza silenciosa.
Horóscopo chino: las predicciones del viernes 28 de noviembre, día del Búfalo de Metal Yin
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la Rata encuentra terreno fértil para resolver temas pendientes que requieren precisión y calma. Una conversación directa permite despejar dudas en el ámbito laboral. En lo emocional, un gesto sencillo construye mayor confianza. Una decisión financiera se vuelve más clara hacia la tarde. El día cierra con sensación de orden interno recuperado
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): el Búfalo se siente en su elemento y logra avanzar con determinación en proyectos que estaban estancados. Su firmeza inspira respeto y cooperación. En vínculos cercanos, la energía fomenta acuerdos justos. Una tarea compleja se vuelve manejable gracias a su paciencia. La noche ofrece estabilidad emocional y alivio
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): el Tigre percibe cierta lentitud en el día, pero descubre que ese ritmo le permite replantear estrategias con mayor claridad. Un detalle que parecía menor se transforma en una pista importante. En relaciones, conviene practicar la escucha atenta. Una propuesta inesperada lo impulsa a fortalecer su autodisciplina. El día finaliza con una sensación de propósito renovado
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011): el Conejo encuentra equilibrio en medio de la firmeza del día y logra ajustar planes con sensibilidad. Un diálogo sincero abre paso a decisiones más armónicas. En lo material, un pequeño ahorro brinda tranquilidad. Una idea creativa surge al ordenar su entorno. La jornada concluye con serenidad y claridad emocional
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012): el Dragón avanza con disciplina en áreas que requieren enfoque prolongado, dejando de lado distracciones. Un reconocimiento sutil potencia su autoestima. En relaciones, la transparencia favorece acuerdos a largo plazo. Un pequeño logro mejora su motivación general. La noche se cierra con sensación de progreso firme
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013): la Serpiente se alinea con la energía del día y encuentra facilidad para resolver tensiones recientes. Un consejo inteligente guía una decisión importante. En lo emocional, la calma permite fortalecer vínculos claves. Una observación aguda revela un detalle beneficioso en lo laboral. El día termina con claridad mental y estabilidad
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014): el Caballo podría sentir límites que frenan su ritmo natural, por lo que conviene actuar con paciencia. Un cambio de plan termina siendo más útil de lo esperado. En relaciones, la moderación evita choques innecesarios. Una actividad tranquila ayuda a recuperar confianza. La noche llega con alivio tras un día exigente
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015): la Cabra enfrenta cierta fricción debido a la incompatibilidad con la energía del día, pero logra adaptarse si reduce exigencias. Una conversación delicada necesita tacto y claridad. En lo material, conviene evitar gastos impulsivos. Un recuerdo positivo suaviza la tarde. La jornada concluye con equilibrio recuperado
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016): el Mono se beneficia de la estabilidad del día, encontrando oportunidades en tareas meticulosas. Una propuesta interesante se vuelve más concreta. En relaciones, se fortalece un vínculo basado en la confianza. Un esfuerzo consistente da frutos. La noche cierra con motivación y claridad
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017): el Gallo aprovecha la energía del Metal Yin para ordenar prioridades con gran precisión. Un reconocimiento en su entorno le devuelve entusiasmo. En lo emocional, la sinceridad abre espacios de comprensión. Una decisión inteligente en lo económico mejora su ánimo. El final del día se siente productivo y armónico
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018): el Perro avanza con más calma de la habitual, detectando fallas y corrigiéndolas a tiempo. Una conversación clara evita un desacuerdo mayor. En lo emocional, la paciencia fortalece un vínculo clave. Una oportunidad práctica surge al final de la tarde. El día culmina con serenidad y sentido de logro
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): el Cerdo encuentra un ritmo estable que favorece sus planes, especialmente los relacionados con trabajo o estudios. Un intercambio amable ilumina una decisión pendiente. En lo personal, se fortalece la empatía con alguien cercano. Un resultado positivo llega tras un esfuerzo sostenido. La noche trae calma y satisfacción