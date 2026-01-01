El horóscopo maya nos brinda en esta oportunidad sus predicciones para este viernes 2 de enero de 2026 y para los 13 signos sagrados. Para esta ancestral astrología es fundamental enfrentar esta nueva jornada, en el Mes del Lagarto, con alegría y entusiasmo.
Astrología ancestral
Horóscopo maya: consulta sus predicciones del viernes 2 de enero
El horóscopo maya tiene listas las predicciones para sus 13 signos sagrados de esta jornada de hoy. ¿Quieres conocer la energía cósmica de este día?
- Lagarto (13 de diciembre - 9 de enero): se consolida una sensación de avance sostenido que refuerza la confianza personal. La energía del día impulsa a tomar decisiones firmes sin rigidez. Se ordenan prioridades con claridad. El camino elegido gana estabilidad
- Mono (10 de enero - 6 de febrero): aparece una motivación renovada para resolver asuntos pendientes. La vibración cósmica agiliza la mente sin dispersarla. Se conectan ideas útiles. El ingenio encuentra aplicación concreta
- Halcón (7 de febrero - 6 de marzo): se perciben señales claras sobre la dirección correcta a seguir. La energía del día afina la percepción estratégica. Se evita el esfuerzo innecesario. La visión se vuelve más precisa
- Jaguar (7 de marzo - 3 de abril): una fuerza interior serena guía cada acción. La vibración cósmica fortalece el autocontrol. Se actúa con determinación silenciosa. El liderazgo se expresa sin imposición
- Zorro (4 de abril - 1 de mayo): el entorno ofrece oportunidades para ajustar planes con inteligencia. La energía del día favorece cambios sutiles pero efectivos. Se gana ventaja observando. La astucia se usa con equilibrio
- Serpiente (2 de mayo - 29 de mayo): se profundiza un proceso interno de depuración emocional. La vibración cósmica acompaña transformaciones silenciosas. Se sueltan cargas mentales. La claridad interior se expande
- Ardilla (30 de mayo - 26 de junio): la jornada invita a optimizar recursos y energía personal. La influencia cósmica ordena rutinas. Se avanza con mayor eficiencia. El equilibrio diario se refuerza
- Tortuga (27 de junio - 23 de julio): se afirma una sensación de continuidad y calma. La energía del día respalda decisiones tomadas con paciencia. No es necesario acelerar. La constancia sostiene el progreso
- Murciélago (24 de julio - 22 de agosto): las emociones se reorganizan desde una comprensión más profunda. La vibración cósmica facilita la introspección consciente. Se reconoce lo que debe transformarse. La sensibilidad se vuelve fortaleza
- Escorpión (23 de agosto - 19 de septiembre): la energía del día concentra la voluntad en un objetivo definido. Se elimina lo superfluo. La mente se vuelve más estratégica. La acción gana precisión
- Venado (20 de septiembre - 17 de octubre): se recupera una armonía interna que suaviza decisiones importantes. La vibración cósmica favorece acuerdos y equilibrios. Se actúa con coherencia. La serenidad guía el rumbo
- Búho (18 de octubre - 16 de noviembre): la observación profunda revela detalles antes ignorados. La energía del día amplía la comprensión espiritual. Se integran aprendizajes recientes. La sabiduría se afianza
- Pavo Real (17 de noviembre - 12 de diciembre): se expresa la identidad con mayor naturalidad y seguridad. La vibración cósmica equilibra deseo y realidad. Se reconoce el propio valor sin exceso. La autenticidad marca presencia