Horóscopo maya: consulta sus predicciones del sábado 29 de noviembre.

El horóscopo maya nos brinda en esta oportunidad sus predicciones para este sábado 29 de noviembre de 2025 y para los 13 signos sagrados. Para esta ancestral astrología es fundamental enfrentar esta nueva jornada, en el Mes del Búho, con alegría y entusiasmo.
Astrología ancestral
El horóscopo maya tiene listas las predicciones para sus 13 signos sagrados de esta jornada de hoy.
- Lagarto (13 de diciembre - 9 de enero): al amanecer, una corriente luminosa despertará en tu interior una apertura que revitaliza tu intuición más antigua, y te impulsará a calibrar decisiones que habías pospuesto sin verdadera razón. Percibirás un susurro silencioso que ordena el ritmo de tus emociones, dándoles una estructura casi ritual. Las señales externas actuarán como espejos delicados que revelan lo que ya sabías, pero que preferías cubrir con capas de duda. Un encuentro inesperado desplazará sombras internas y facilitará un puente hacia pequeñas transformaciones prácticas. La noche se cerrará con un pulso de claridad que reorganiza tu energía vital
- Mono (10 de enero - 6 de febrero): desde temprano sentirás una vibración juguetona pero profunda que reorganiza tu diálogo interior hacia una forma más honesta y reparadora. Habrá destellos simbólicos en objetos cotidianos que te permitirán percibir la presencia de un orden mayor. Una conversación o gesto aparentemente menor abrirá un sendero emocional que activa nuevas certezas. Tu cuerpo responderá con suavidad a esta danza energética, indicándote dónde liberar tensiones acumuladas. Finalizarás la jornada con la sensación de haber recuperado un movimiento interno que creías perdido
- Halcón (7 de febrero - 6 de marzo): la jornada nacerá con una percepción elevada que te invita a mirar más allá de la superficie de cada situación. Sentirás cómo tus pensamientos se alinean con un ritmo cósmico preciso, capaz de iluminar decisiones que requieren firmeza. Un impulso interior dará forma a una búsqueda de equilibrio entre tu fuerza y tu sensibilidad. A lo largo del día, símbolos repetidos marcarán el camino que necesitas priorizar para avanzar con plenitud. Al anochecer, una calma profunda te recordará que tu visión sigue siendo tu brújula más confiable
- Jaguar (7 de marzo - 3 de abril): la energía del día despertará tu instinto sutil para descifrar las vibraciones ocultas en tu entorno, y notarás cómo tus emociones se vuelven más certeras. Habrá un momento clave en el que una sensación de expansión te indique una dirección renovada. Tus pasos se verán guiados por un pulso ancestral que fortalece tu valentía interna. En medio de lo cotidiano, surgirá una chispa que reaviva una motivación que creías agotada. Cerrarás el ciclo de este día con un brillo emocional que se ancla en tu centro más sagrado
- Zorro (4 de abril - 1 de mayo): la mañana te ofrecerá una sensibilidad aguda para interpretar silencios, pausas y pequeños movimientos que marcan el ritmo invisible de tus decisiones. Habrá una claridad que te empuja a descartar distracciones y recuperar tu propio compás. Tus intuiciones se manifestarán en secuencias inesperadas que te muestran cómo reordenar tus prioridades. Un gesto honesto hacia ti mismo abrirá espacio para la renovación emocional. Al finalizar el día, sentirás una armonía que se instala suavemente entre tus pensamientos
- Serpiente (2 de mayo - 29 de mayo): la energía despertará una ondulación interna que depura emociones antiguas, revelando una fuerza que late con mayor coherencia. Reconocerás una señal sutil que define el momento exacto para avanzar o detenerte. Tu intuición se afilará lo suficiente como para interpretar símbolos que antes parecían dispersos. Habrá un instante en el que sientas una expansión cálida que ordena tus ideas y tus movimientos. La noche llegará con una sensación de renovación profunda que te envuelve de serenidad
- Ardilla (30 de mayo - 26 de junio): un impulso brillante abrirá tu capacidad para percibir microcambios en tu entorno, haciéndote más consciente de qué energía quieres sostener. Sentirás un llamado a organizar lo interno con la misma delicadeza con la que organizas lo externo. Algo pequeño pero significativo cruzará tu camino y sembrará nuevas certezas. Surgirá una conexión emocional suave que te guía hacia una comprensión mayor de tus verdaderas motivaciones. Al terminar el día, un resplandor de gratitud te acompañará como cierre natural
- Tortuga (27 de junio - 23 de julio): desde temprano, un ritmo pausado pero firme estructurará tus pensamientos con mayor lucidez. Aparecerá un símbolo repetido que marca un punto de inflexión emocional. Notarás que algunas dudas se disuelven sin esfuerzo, como si una brisa interior hubiera aclarado el paisaje. Habrá un momento en el que sientas tu energía más expandida, alineada con un propósito silencioso. La noche traerá un reposo profundo que fortalece tu estabilidad espiritual
- Murciélago (24 de julio - 22 de agosto): la jornada iniciará con una vibración que aclara zonas internas que permanecían en penumbra, permitiendo una interpretación más fina de tus emociones. Te sorprenderá un pensamiento revelador que redefine una situación reciente. Un lazo afectivo o espiritual actuará como ancla para ordenarte desde dentro. Tus percepciones aumentarán, guiándote a reconocer qué elementos sostener y cuáles liberar. El cierre del día te envolverá en una sensación de expansión interior
- Escorpión (23 de agosto - 19 de septiembre): sentirás un llamado interno que ordena tus impulsos con mayor sabiduría, permitiéndote actuar desde un centro más firme. Algo que parecía confuso se revelará con claridad inesperada. Te sentirás más conectado con tus emociones profundas, sin temor a explorarlas con honestidad. Un espacio, objeto o palabra actuará como llave que abre una comprensión latente. El final del día te dejará con una energía limpia que fortalece tu equilibrio
- Venado (20 de septiembre - 17 de octubre): la mañana despertará en ti una sensibilidad vibrante que te ayuda a leer la energía de cada encuentro con mayor precisión. Surgirá un momento que restablece tu fe en un proceso que venías dudando. Tus emociones se volverán más armónicas a medida que reconozcas lo que necesitas priorizar. Una secuencia inesperada de sincronicidades marcará una dirección sutil pero verdadera. Al terminar el día, sentirás un pulso de belleza interior que te acompaña en silencio
- Búho (18 de octubre - 16 de noviembre):: una brisa espiritual recorrerá tu interior activando memorias intuitivas que clarifican viejas preguntas sin esfuerzo. Notarás que una comprensión sutil se instala sin necesidad de buscarla. Un hecho cotidiano actuará como catalizador para abrir un nuevo espacio emocional. Tus pensamientos adoptarán un ritmo más fluido y brillante. Al anochecer, un sentimiento de orden cósmico te envolverá con suavidad
- Pavo Real (17 de noviembre - 12 de diciembre): una vibración colorida elevará tu ánimo y redefinirá la manera en la que percibes tus avances recientes. Habrá un instante en el que sientas un destello interno que ordena tus prioridades. Tus emociones se amplificarán de forma estable, ayudándote a reconocer con claridad qué te nutre y qué te resta. Un gesto sincero será clave para abrir una nueva dirección espiritual. Finalizarás el día con un brillo renovado que impulsa tu expansión