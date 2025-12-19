El horóscopo maya nos brinda en esta oportunidad sus predicciones para este sábado 20 de diciembre de 2025 y para los 13 signos sagrados. Para esta ancestral astrología es fundamental enfrentar esta nueva jornada, en el Mes del Lagarto, con alegría y entusiasmo.
Horóscopo maya: consulta sus predicciones del sábado 20 de diciembre
El horóscopo maya tiene listas las predicciones para sus 13 signos sagrados de esta jornada de hoy. ¿Quieres conocer la energía cósmica de este día?
- Lagarto (13 de diciembre - 9 de enero): emerge una certeza interior que te permite avanzar sin necesidad de validación externa. La energía del día fortalece tu confianza silenciosa. Un paso firme ordena tu panorama inmediato. La vibración cósmica acompaña decisiones sostenidas. El cierre del día deja sensación de solidez
- Mono (10 de enero - 6 de febrero): florece una idea que había permanecido en pausa y ahora cobra sentido. La energía del día impulsa intercambios estimulantes. Un movimiento mental se vuelve productivo. La vibración cósmica favorece la creatividad enfocada. El día termina con entusiasmo equilibrado
- Halcón (7 de febrero - 6 de marzo): se activa una percepción más clara sobre una situación emocional. La energía del día eleva tu capacidad de observar sin juzgar. Un mensaje sutil redefine prioridades. La vibración cósmica afina tu intuición. La jornada concluye con visión ampliada
- Jaguar (7 de marzo - 3 de abril): resuena un llamado interno que impulsa acciones valientes y conscientes. La energía del día canaliza tu fuerza con precisión. Un avance decidido rompe una inercia previa. La vibración cósmica respalda tu determinación. El día cierra con poder equilibrado
- Zorro (4 de abril - 1 de mayo): aparece una solución simple donde antes había confusión. La energía del día favorece acuerdos prácticos. Un gesto oportuno mejora vínculos cercanos. La vibración cósmica te ayuda a fluir sin rigidez. La jornada se estabiliza con serenidad
- Serpiente (2 de mayo - 29 de mayo): despierta una comprensión profunda que libera cargas internas. La energía del día acompaña procesos de depuración emocional. Un cierre consciente abre espacio a lo nuevo. La vibración cósmica favorece la transformación silenciosa. El día termina con liviandad espiritual
- Ardilla (30 de mayo - 26 de junio): se ordena tu entorno interno y externo con naturalidad. La energía del día impulsa pequeñas acciones eficientes. Un detalle bien resuelto mejora el ánimo general. La vibración cósmica sostiene tu constancia. La jornada concluye con satisfacción tranquila
- Tortuga (27 de junio - 23 de julio): madura una decisión que necesitaba tiempo y reflexión. La energía del día respeta tu ritmo natural. Un avance pausado genera seguridad emocional. La vibración cósmica protege tu proceso interno. El día cierra con estabilidad profunda
- Murciélago (24 de julio - 22 de agosto): revela una emoción que pide ser integrada sin resistencia. La energía del día favorece la introspección honesta. Un ajuste interno redefine tu enfoque personal. La vibración cósmica acompaña la sanación sutil. La jornada finaliza con equilibrio renovado
- Escorpión (23 de agosto - 19 de septiembre): impulsa una decisión basada en tu discernimiento más fino. La energía del día aclara dudas persistentes. Un acto de coherencia fortalece tu centro. La vibración cósmica respalda elecciones conscientes. El día concluye con firmeza interior
- Venado (20 de septiembre - 17 de octubre): armoniza tu sensibilidad con una mayor seguridad emocional. La energía del día suaviza tensiones recientes. Un encuentro o recuerdo restaura confianza. La vibración cósmica favorece la paz interna. La jornada se cierra con calma envolvente
- Búho (18 de octubre - 16 de noviembre): ilumina una verdad que reorganiza tu comprensión del presente. La energía del día fortalece tu sabiduría natural. Un silencio oportuno aporta claridad. La vibración cósmica favorece decisiones meditadas. El día termina con lucidez serena
- Pavo Real (17 de noviembre - 12 de diciembre): expande tu expresión personal desde un lugar más auténtico. La energía del día realza tu magnetismo sin excesos. Un reconocimiento interno eleva tu ánimo. La vibración cósmica impulsa la coherencia entre esencia y acción. La jornada concluye con brillo equilibrado