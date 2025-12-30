El horóscopo maya nos brinda en esta oportunidad sus predicciones para este miércoles 31 de diciembre de 2025 y para los 13 signos sagrados. Para esta ancestral astrología es fundamental enfrentar esta nueva jornada, en el Mes del Lagarto, con alegría y entusiasmo.
Astrología ancestral
Horóscopo maya: consulta sus predicciones del miércoles 31 de diciembre
El horóscopo maya tiene listas las predicciones para sus 13 signos sagrados de esta jornada de hoy. ¿Quieres conocer la energía cósmica de este día?
Horóscopo maya: consulta sus predicciones del miércoles 31 de diciembre
- Lagarto (13 de diciembre - 9 de enero): desde una evaluación serena se reconoce cuánto se ha crecido a través de la constancia. La energía del día refuerza la madurez interior. Se asimila una lección clave. La estructura personal se consolida. El futuro se percibe estable
- Mono (10 de enero - 6 de febrero): a través de una reflexión lúcida se entiende el valor de una experiencia reciente. La energía cósmica ordena pensamientos dispersos. Se gana claridad emocional. La mente se vuelve más creativa. El aprendizaje queda integrado
- Halcón (7 de febrero - 6 de marzo): con una visión elevada se comprende el sentido de una decisión pasada. La energía del día amplía la perspectiva espiritual. Se disuelven dudas antiguas. El enfoque se afina. La confianza interna se fortalece
- Jaguar (7 de marzo - 3 de abril): bajo un silencio consciente se asienta una fuerza interior renovada. La energía cósmica armoniza instinto y control. Se libera tensión acumulada. El poder personal se equilibra. La presencia se vuelve firme
- Zorro (4 de abril - 1 de mayo): mediante una observación inteligente se reconoce qué caminos ya no conviene sostener. La energía del día favorece decisiones estratégicas. Se ajustan planes con sutileza. La adaptabilidad madura. El movimiento se depura
- Serpiente (2 de mayo - 29 de mayo): en una introspección profunda se completa un proceso de transformación interna. La energía cósmica facilita el desapego consciente. Se renueva la visión emocional. La intuición se ordena. El ciclo interno se cierra
- Ardilla (30 de mayo - 26 de junio): al revisar compromisos asumidos se libera carga mental innecesaria. La energía del día impulsa un orden práctico más liviano. Se redefine el uso de la energía. La mente se aclara. El equilibrio se restablece
- Tortuga (27 de junio - 23 de julio): con una calma sostenida se reconoce la solidez de lo construido. La energía cósmica valida los procesos lentos. Se fortalece la paciencia. El avance silencioso cobra sentido. La estabilidad se honra
- Murciélago (24 de julio - 22 de agosto): desde una sensibilidad afinada se integra una emoción que antes no tenía forma. La energía del día favorece la comprensión interna. Se armoniza el mundo emocional. La percepción se vuelve nítida. La paz interior crece
- Escorpión (23 de agosto - 19 de septiembre): al cerrar un asunto pendiente se recupera poder personal. La energía cósmica impulsa una decisión definitiva. Se refuerza la determinación interna. El control se vuelve consciente. La energía se concentra
- Venado (20 de septiembre - 17 de octubre): en un gesto de coherencia se alinean deseo y acción. La energía del día favorece la armonía relacional. Se afianza la sensibilidad emocional. El equilibrio guía los pasos. La serenidad se expande
- Búho (18 de octubre - 16 de noviembre): a través de una comprensión profunda se integra la enseñanza del ciclo que concluye. La energía cósmica despierta sabiduría interna. Se observa sin juicio. El conocimiento se asienta. La visión espiritual madura
- Pavo Real (17 de noviembre - 12 de diciembre): mediante una aceptación consciente se reconoce el propio recorrido. La energía del día realza la autenticidad interior. Se disuelven expectativas externas. La identidad se fortalece. El brillo nace desde la verdad