El horóscopo maya nos brinda en esta oportunidad sus predicciones para este martes 11 de noviembre de 2025 y para los 13 signos sagrados. Para esta ancestral astrología es fundamental enfrentar esta nueva jornada, en el Mes del Búho, con alegría y entusiasmo.
Astrología ancestral
Horóscopo maya: consulta sus predicciones del martes 11 de noviembre
- Lagarto (13 de diciembre - 9 de enero): el día se abre con una sensación de renovación y dominio interior. El universo te invita a soltar estructuras antiguas y abrazar el fluir natural de la existencia. Una decisión que parecía difícil se aclara con una certeza silenciosa. Cada respiración se convierte en un acto de equilibrio entre el alma y el cuerpo. Hoy descubres que no necesitas controlar lo que está destinado a armonizarse solo. Tu fuerza radica en la confianza pura del presente
- Mono (10 de enero - 6 de febrero): la energía de hoy enciende tu espíritu alegre con una chispa de profunda sabiduría. El universo te impulsa a usar la creatividad como forma de conexión con lo divino. Una idea luminosa surge de una conversación espontánea. Cada sonrisa que compartes libera energía sanadora en tu entorno. Hoy sientes que la vida es un juego sagrado donde la risa también eleva la conciencia. Tu alma danza entre mundos con liviandad y propósito
- Halcón (7 de febrero - 6 de marzo): las vibraciones cósmicas fortalecen tu visión y tu capacidad de guiar desde la calma. El universo te muestra nuevas perspectivas a través de señales sincrónicas. Una conversación breve puede revelar un propósito mayor. Cada pausa se vuelve sagrada cuando escuchas lo que el viento trae. Hoy tu espíritu observa desde la altura de la comprensión y no desde el juicio. Tu mirada interior se convierte en espejo del equilibrio universal
- Jaguar (7 de marzo - 3 de abril): el día te conecta con las raíces profundas de tu poder espiritual. El universo te invita a confiar en tus instintos como canal de revelación divina. Una emoción intensa puede transformarse en claridad si la atraviesas con conciencia. Cada experiencia se vuelve una puerta hacia la expansión del alma. Hoy descubres que el coraje no se opone a la ternura, sino que la sostiene. Tu energía ancestral protege los espacios donde la verdad florece
- Zorro (4 de abril - 1 de mayo): las fuerzas cósmicas te conducen hacia la observación serena de lo que te rodea. El universo te anima a actuar solo cuando la intuición lo indique. Un encuentro inesperado puede modificar tu forma de entender una situación. Cada palabra elegida con sabiduría crea armonía a tu paso. Hoy sientes que la estrategia más elevada es la sinceridad. Tu espíritu brilla en el silencio que comprende sin necesidad de hablar
- Serpiente (2 de mayo - 29 de mayo): el movimiento del día te impulsa hacia una profunda depuración emocional. El universo te enseña a liberar lo que ya no vibra con tu frecuencia. Una conversación o recuerdo activa un proceso de sanación silenciosa. Cada lágrima transformada en comprensión ilumina tu camino interior. Hoy comprendes que la verdadera renovación nace de la entrega. Tu alma muda de piel y se eleva hacia una vibración más pura
- Ardilla (30 de mayo - 26 de junio): las corrientes del día despiertan en ti el deseo de crear vínculos más conscientes. El universo te recuerda que la cooperación es una forma de sabiduría. Una ayuda ofrecida sin esperar nada a cambio abre un flujo de bendiciones. Cada gesto amable nutre tu entorno de armonía. Hoy descubres que la abundancia se multiplica cuando es compartida. Tu corazón vibra al ritmo sereno del dar y recibir equilibrados
- Tortuga (27 de junio - 23 de julio): la energía cósmica te envuelve con calma y firmeza. El universo te invita a valorar la quietud como fuente de claridad. Un proyecto o idea crece lentamente pero con raíces sólidas. Cada paso medido reafirma tu conexión con el tiempo divino. Hoy descubres que lo eterno se revela en la constancia del alma. Tu espíritu habita la sabiduría de quien camina sin prisa pero sin pausa
- Murciélago (24 de julio - 22 de agosto): el día te abre un canal de percepción entre los mundos. El universo te muestra que la verdadera visión surge en la oscuridad comprendida. Una revelación llega a través de un sueño o una sensación repentina. Cada transformación interior te aproxima a tu propósito superior. Hoy sientes que puedes volar entre planos sin perderte en ninguno. Tu esencia se vuelve guía luminosa para quienes buscan despertar
- Escorpión (23 de agosto - 19 de septiembre): las fuerzas del día te conducen hacia la sanación y la transparencia emocional. El universo te impulsa a mirar tus profundidades con compasión y sin juicio. Una experiencia reciente cobra sentido a través del entendimiento interior. Cada reconocimiento te libera de lo que ya no necesitas sostener. Hoy eliges brillar sin esconder tus procesos. Tu energía se renueva con la fuerza de quien se ha reconciliado con su sombra
- Venado (20 de septiembre - 17 de octubre): la vibración del día despierta tu sensibilidad como puente hacia la armonía universal. El universo te enseña a confiar en los caminos suaves y los gestos simples. Un instante de silencio puede traer respuestas que la mente no encuentra. Cada acto de ternura refuerza tu conexión con lo sagrado. Hoy descubres que la belleza del alma se refleja en la serenidad del corazón. Tu espíritu danza entre la compasión y la verdad
- Búho (18 de octubre - 16 de noviembre): tu mes continúa desplegando su misterio en tu favor. El universo te invita a observar sin interferir, comprendiendo que todo se revela en su momento justo. Una meditación o reflexión nocturna te conduce a una revelación profunda. Cada pensamiento sereno abre un espacio de entendimiento superior. Hoy sientes la sabiduría que habita en los silencios prolongados. Tu alma se eleva en quietud, iluminando lo oculto con su sola presencia
- Pavo Real (17 de noviembre - 12 de diciembre): la energía del día realza tu brillo espiritual y tu deseo de compartirlo con el mundo. El universo te impulsa a inspirar sin necesidad de demostrar. Una oportunidad de expresión surge en el momento exacto. Cada palabra genuina vibra con belleza y propósito. Hoy comprendes que el alma radiante es aquella que irradia sin esfuerzo. Tu esencia se expande con la majestuosidad de la verdad interior