Polaridad: Yang

Animales compatibles: Rata, Dragón y Serpiente

Animales incompatibles: Tigre y Cerdo

Actividades recomendadas: planificar proyectos, innovar, socializar, resolver temas intelectuales y renovar compromisos personales.

Actividades a evitar: dispersarse, criticar sin necesidad o subestimar las emociones ajenas.

Horóscopo chino: la energía del Mono de Madera Yang

En el horóscopo chino, el día del Mono de Madera Yang favorece la inteligencia práctica, la estrategia y la búsqueda de soluciones creativas. Su energía es dinámica, ingeniosa y propicia para romper rutinas que ya no sirven. La Madera impulsa el crecimiento, mientras que el Yang potencia la acción clara y las decisiones firmes. Es una jornada ideal para concretar ideas, hacer contactos y aprovechar oportunidades inesperadas. Sin embargo, el exceso de racionalidad o sarcasmo puede generar tensiones si no se equilibra con empatía.

Horóscopo chino: las predicciones del martes 11 de noviembre, día del Mono de Madera Yang