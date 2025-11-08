El horóscopo maya nos brinda en esta oportunidad sus predicciones para este domingo 9 de noviembre de 2025 y para los 13 signos sagrados. Para esta ancestral astrología es fundamental enfrentar esta nueva jornada, en el Mes del Búho, con alegría y entusiasmo.
Astrología ancestral
Horóscopo maya: consulta sus predicciones del domingo 9 de noviembre
El horóscopo maya tiene listas las predicciones para sus 13 signos sagrados de esta jornada de hoy. ¿Quieres conocer la energía cósmica de este día?
- Lagarto (13 de diciembre - 9 de enero): el movimiento del cosmos te invita a renacer desde tu propia luz. El universo te impulsa a cerrar una etapa con determinación y gratitud. Una intuición certera guía una elección importante. Cada paso consciente fortalece tu energía espiritual. Hoy sientes que todo lo que termina en realidad se transforma. La renovación surge desde la certeza de tu propósito interior
- Mono (10 de enero - 6 de febrero): las corrientes celestes te envuelven en un halo de creatividad y alegría divina. El universo te anima a dejar que tu espontaneidad cure viejas heridas. Una idea luminosa puede germinar en un proyecto trascendente. Cada sonrisa libera tensión y armoniza el entorno. Hoy descubres que la inspiración es una forma de oración en movimiento. Tu alma danza en sincronía con la vibración universal
- Halcón (7 de febrero - 6 de marzo): las fuerzas cósmicas agudizan tu percepción y despiertan revelaciones interiores. El universo te muestra un nuevo horizonte que antes permanecía velado. Una conversación profunda te conecta con tu propósito superior. Cada silencio se vuelve un espacio de claridad y visión. Hoy observas desde lo alto sin perder la conexión con la tierra. Tu espíritu encuentra paz al comprender la perfección del instante
- Jaguar (7 de marzo - 3 de abril): la energía del día activa tu poder interno y tu capacidad de transformación. El universo te impulsa a caminar con confianza por territorios aún desconocidos. Un encuentro inesperado despierta memorias de sabiduría ancestral. Cada desafío se convierte en ritual de empoderamiento. Hoy sientes que tu fuerza proviene de tu serenidad. El alma del guerrero interior resplandece con pureza y propósito
- Zorro (4 de abril - 1 de mayo): las vibraciones cósmicas estimulan tu intuición y tu ingenio espiritual. El universo te guía a observar los detalles ocultos que revelan la verdad de una situación. Una señal discreta te conducirá a una decisión acertada. Cada gesto compasivo abre puertas invisibles de equilibrio. Hoy la sensibilidad se convierte en tu mejor aliada. Tu alma encuentra armonía entre la prudencia y la confianza
- Serpiente (2 de mayo - 29 de mayo): las fuerzas universales te rodean con energía de sabiduría y curación emocional. El universo te invita a soltar viejos apegos que limitan tu expansión. Una experiencia intensa abre paso a la comprensión profunda del amor propio. Cada pensamiento liberado renueva el flujo vital de tu espíritu. Hoy descubres que sanar es también un acto de belleza. Tu energía asciende con gracia hacia una nueva vibración
- Ardilla (30 de mayo - 26 de junio): el día vibra en frecuencia de colaboración y armonía. El universo te recuerda la importancia de compartir lo que sabes sin reservas. Una acción desinteresada puede transformar la energía de tu entorno. Cada palabra amorosa se convierte en eco de abundancia. Hoy comprendes que dar es el camino más directo hacia la plenitud. Tu espíritu brilla al servicio de la alegría colectiva
- Tortuga (27 de junio - 23 de julio): las fuerzas cósmicas te envuelven con calma, paciencia y claridad interior. El universo te invita a valorar la belleza del tiempo que madura los frutos. Un aprendizaje llega a su conclusión de manera serena. Cada paso lento se convierte en afirmación de sabiduría. Hoy la quietud es tu aliada más profunda. Tu alma se fortalece al reconocer el poder del silencio
- Murciélago (24 de julio - 22 de agosto): las corrientes del día despiertan tu percepción espiritual y tu capacidad de transmutación. El universo te empuja a enfrentar la sombra con compasión y luz. Una visión onírica o intuitiva trae revelaciones significativas. Cada emoción comprendida se convierte en fuente de fortaleza. Hoy tu energía actúa como puente entre mundos invisibles. La transformación florece sin esfuerzo, guiada por tu sabiduría ancestral
- Escorpión (23 de agosto - 19 de septiembre): las vibraciones celestes te conducen hacia la purificación emocional. El universo te invita a liberar aquello que ya no nutre tu crecimiento. Una comprensión profunda surge tras un momento de introspección. Cada lágrima que cae abre paso a una nueva claridad. Hoy sientes la ligereza que nace del desapego. Tu poder espiritual resplandece al limpiar el alma con verdad
- Venado (20 de septiembre - 17 de octubre): la energía del día eleva tu compasión y tu sensibilidad hacia los demás. El universo te muestra cómo sanar mediante la ternura y la empatía. Una conversación sincera restablece vínculos valiosos. Cada gesto de bondad refuerza la armonía de tu entorno. Hoy tu dulzura se vuelve medicina espiritual. Tu presencia irradia paz donde antes había tensión
- Búho (18 de octubre - 16 de noviembre): las fuerzas cósmicas expanden tu intuición y tu conexión con los planos superiores. El universo te revela respuestas en los símbolos y silencios del día. Una experiencia espiritual te conecta con un propósito mayor. Cada meditación abre portales de sabiduría ancestral. Hoy reconoces que tu visión atraviesa las sombras con pureza. Tu espíritu guía a otros hacia la claridad interior
- Pavo Real (17 de noviembre - 12 de diciembre): la vibración del día exalta tu brillo y tu capacidad de inspirar desde el alma. El universo te impulsa a manifestar tu autenticidad sin temor al juicio. Una oportunidad para expresarte con belleza y sinceridad se presenta. Cada acción nacida del corazón se convierte en bendición compartida. Hoy sientes que el esplendor interior ilumina más que cualquier aplauso externo. Tu luz embellece el mundo con solo ser