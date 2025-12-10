El horóscopo maya nos brinda en esta oportunidad sus predicciones para este jueves 11 de diciembre de 2025 y para los 13 signos sagrados. Para esta ancestral astrología es fundamental enfrentar esta nueva jornada, en el Mes del Pavo Real, con alegría y entusiasmo.
Astrología ancestral
Horóscopo maya: consulta sus predicciones del jueves 11 de diciembre
El horóscopo maya tiene listas las predicciones para sus 13 signos sagrados de esta jornada de hoy. ¿Quieres conocer la energía cósmica de este día?
- Lagarto (13 de diciembre - 9 de enero): en este día se activa una vibración que te impulsa a observar tus emociones desde un lugar más elevado. Una intuición certera te ayuda a reinterpretar un gesto reciente que cobrará nuevo sentido. Sientes cómo la energía interna desbloquea un espacio que necesitabas liberar. Una coincidencia sutil te recuerda que tu percepción está más despierta de lo que creías. Terminas la jornada con una sensación de dirección clara
- Mono (10 de enero - 6 de febrero): hoy aparece una profundidad emocional que te lleva a reevaluar un pensamiento insistente. Una señal inesperada confirma que estabas sintiendo algo que no te animabas a reconocer. La energía espiritual del día te envuelve en una claridad que ordena tus decisiones. Un intercambio sencillo despierta una perspectiva nueva. Cierras el día con una ligereza interior que te acompaña
- Halcón (7 de febrero - 6 de marzo): este jueves te invita a conectar con un nivel de intuición que se vuelve casi palpable. Una emoción antigua se suaviza al recibir una nueva interpretación. Tu energía espiritual te guía hacia una comprensión que armoniza tus motivaciones. Un detalle casual abre un entendimiento sutil pero profundo. Terminas la jornada con una serenidad amplia
- Jaguar (7 de marzo - 3 de abril): la energía del día mueve en ti un impulso silencioso que favorece decisiones más alineadas con tu esencia. Surge una claridad emocional que te permite soltar una preocupación. Sientes cómo tu percepción se agudiza al notar algo que antes pasaba desapercibido. Una mirada o palabra ajena te deja pensando con mayor madurez. Cierras el jueves con una fortaleza equilibrada
- Zorro (4 de abril - 1 de mayo): este día abre un espacio de introspección que te ayuda a acomodar pensamientos dispersos. Una señal sutil te invita a modificar un enfoque que ya no te servía. Tu energía espiritual encuentra un punto de calma que te hace ver la situación con más suavidad. Una conexión breve deja una huella importante en tu reflexión. Al terminar el día, sientes un orden emocional renovado
- Serpiente (2 de mayo - 29 de mayo): hoy se ilumina un rincón interno que venías evitando mirar. Una comprensión profunda te ayuda a identificar un patrón emocional que cambia tu perspectiva. Tu energía se alinea con un movimiento espiritual que favorece la sinceridad interna. Un comentario pequeño te abre un portal de reflexión inesperado. La jornada cierra con una sensación de liberación
- Ardilla (30 de mayo - 26 de junio): la energía de este jueves te ofrece una claridad suave que te permite reorganizar tus prioridades emocionales. Una intuición puntual te muestra un camino que no habías considerado. Un gesto amable activa en ti una respuesta más consciente. Notas cómo tu energía espiritual se acomoda en un ritmo más armónico. Finalizas el día con un respiro profundo que te acompaña
- Tortuga (27 de junio - 23 de julio): este día invita a profundizar en una emoción que venía pidiendo atención. Una señal delicada te muestra por dónde avanzar sin prisa. La energía espiritual del momento te guía hacia una percepción más compasiva de tu situación. Un fragmento de conversación revela algo que necesitabas entender. Terminas la jornada con una calma que se siente auténtica
- Murciélago (24 de julio - 22 de agosto): la jornada activa en ti un movimiento emocional que redefine una expectativa que sostenías. Una intuición aguda te hace ver un aspecto oculto de una interacción reciente. Tu energía espiritual se expande al permitirte ver más allá de lo evidente. Un cruce inesperado te inspira una reflexión profunda. Finalizas el día con una sensación de alineación
- Escorpión (23 de agosto - 19 de septiembre): este jueves despierta en ti una sensibilidad que te ayuda a poner nombre a algo que antes sólo intuías. Una emoción que parecía rígida se flexibiliza al recibir nueva información interior. La energía espiritual del día te muestra un matiz que renueva tu interpretación de una situación. Un gesto mínimo cobra una relevancia inesperada. Terminas el jueves con una claridad firme
- Venado (20 de septiembre - 17 de octubre): la energía del día te ofrece un espacio emocional donde aflora una comprensión que estabas necesitando. Una señal pequeña te ayuda a identificar una tensión que puede resolverse con sutileza. Tu espiritualidad se entrelaza con tu intuición y abre un entendimiento más profundo. Un momento breve te revela un detalle clave. Cierras la jornada con una sensación de equilibrio interno
- Búho (18 de octubre - 16 de noviembre): este jueves se activa una vibración que te permite reconectar con una parte de ti que habías dejado en silencio. Una percepción aguda te ilumina un vínculo o situación que requería atención. Tu energía espiritual se vuelve más detallada y precisa. Un gesto ajeno despierta un pensamiento revelador. Terminas el día con una visión más integrada
- Pavo Real (17 de noviembre - 12 de diciembre): la energía del día impulsa una apertura emocional que te ayuda a reconocer lo que realmente te mueve. Una intuición certera acomoda un pensamiento que venía generando ruido. Sientes cómo tu espiritualidad encuentra un ritmo más ordenado. Un detalle inesperado activa una revelación íntima. Finalizas la jornada con un brillo interno renovado