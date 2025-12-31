El horóscopo maya nos brinda en esta oportunidad sus predicciones para este jueves 1 de enero de 2026 y para los 13 signos sagrados. Para esta ancestral astrología es fundamental enfrentar esta nueva jornada, en el Mes del Lagarto, con alegría y entusiasmo.
Astrología ancestral
Horóscopo maya: consulta sus predicciones del jueves 1 de enero
El horóscopo maya tiene listas las predicciones para sus 13 signos sagrados de esta jornada de hoy. ¿Quieres conocer la energía cósmica de este día?
Horóscopo maya: consulta sus predicciones del jueves 1 de enero
- Lagarto (13 de diciembre - 9 de enero): se despierta una necesidad de orden interior que ayuda a encauzar objetivos a largo plazo. La energía del día refuerza la constancia sin presión. Las decisiones prácticas encuentran respaldo espiritual. Se percibe mayor estabilidad interna
- Mono (10 de enero - 6 de febrero): surge una inspiración distinta que reorganiza ideas y proyectos. La energía cósmica favorece la comunicación clara. Se eligen mejor las palabras y los tiempos. La creatividad se vuelve más enfocada
- Halcón (7 de febrero - 6 de marzo): se amplía la visión sobre asuntos que antes parecían confusos. La vibración del día permite observar desde mayor altura. Se clarifican intenciones. El rumbo se redefine con serenidad
- Jaguar (7 de marzo - 3 de abril): aparece una fuerza interna más controlada y consciente. La energía cósmica guía acciones firmes sin confrontación. Se fortalece la autodeterminación. El poder personal se expresa con equilibrio
- Zorro (4 de abril - 1 de mayo): el entorno ofrece señales que invitan a adaptarse con inteligencia. La energía del día favorece movimientos estratégicos. Se aprende observando antes de actuar. La flexibilidad resulta clave
- Serpiente (2 de mayo - 29 de mayo): se inicia un proceso de introspección que ordena emociones profundas. La vibración cósmica acompaña cierres necesarios. La intuición se vuelve más nítida. El silencio interno aporta claridad
- Ardilla (30 de mayo - 26 de junio): la energía del día impulsa a reorganizar tareas y prioridades. Se reconoce dónde conviene ahorrar esfuerzo. La mente se vuelve más práctica. El equilibrio cotidiano se fortalece
- Tortuga (27 de junio - 23 de julio): se consolida una sensación de seguridad interna. La vibración cósmica favorece avances lentos pero firmes. La paciencia rinde frutos. La estabilidad se afianza desde adentro
- Murciélago (24 de julio - 22 de agosto): emergen percepciones emocionales más profundas. La energía del día ilumina aspectos internos que piden atención. Se desarrolla mayor sensibilidad consciente. El equilibrio emocional se refuerza
- Escorpión (23 de agosto - 19 de septiembre): la jornada impulsa decisiones claras y definitivas. La vibración cósmica favorece el control interno. Se descartan distracciones innecesarias. La energía se concentra con precisión
- Venado (20 de septiembre - 17 de octubre): se fortalece la armonía entre pensamiento y emoción. La energía del día suaviza tensiones internas. Se prioriza la coherencia personal. La calma guía las acciones
- Búho (18 de octubre - 16 de noviembre): la sabiduría interior se manifiesta con mayor claridad. La vibración cósmica favorece la observación profunda. Se comprende mejor el sentido de los procesos. La intuición orienta
- Pavo Real (17 de noviembre - 12 de diciembre): surge una necesidad de expresar autenticidad sin exageraciones. La energía del día equilibra imagen y esencia. Se reafirma el valor personal. El brillo nace desde la coherencia