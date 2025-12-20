El horóscopo maya nos brinda en esta oportunidad sus predicciones para este domingo 21 de diciembre de 2025 y para los 13 signos sagrados. Para esta ancestral astrología es fundamental enfrentar esta nueva jornada, en el Mes del Lagarto, con alegría y entusiasmo.
Horóscopo maya: consulta sus predicciones del domingo 21 de diciembre
El horóscopo maya tiene listas las predicciones para sus 13 signos sagrados de esta jornada de hoy. ¿Quieres conocer la energía cósmica de este día?
- Lagarto (13 de diciembre - 9 de enero): desde el silencio interior se afirma una convicción que guía tus próximos pasos. La energía del día te invita a consolidar lo aprendido. Un momento de introspección fortalece tu seguridad. La vibración cósmica respalda decisiones serenas. El cierre del día aporta estabilidad profunda
- Mono (10 de enero - 6 de febrero): a través de una observación espontánea surge una idea reveladora. La energía del día estimula conexiones mentales sutiles. Un diálogo interno redefine prioridades. La vibración cósmica favorece la claridad creativa. La jornada concluye con ligereza mental
- Halcón (7 de febrero - 6 de marzo): bajo una percepción elevada comprendes una situación desde otro ángulo. La energía del día amplía tu visión espiritual. Un mensaje implícito reorganiza emociones. La vibración cósmica sostiene elecciones intuitivas. El día termina con sensación de amplitud
- Jaguar (7 de marzo - 3 de abril): impulsado por una fuerza interna avanzas con determinación contenida. La energía del día canaliza tu poder hacia acciones conscientes. Un límite claro te devuelve equilibrio. La vibración cósmica acompaña tu firmeza. La jornada se cierra con autoridad serena
- Zorro (4 de abril - 1 de mayo): mediante un ajuste sutil encuentras armonía en lo cotidiano. La energía del día favorece acuerdos simples. Un gesto oportuno restablece confianza. La vibración cósmica suaviza tensiones. El día concluye con calma práctica
- Serpiente (2 de mayo - 29 de mayo): desde una comprensión profunda se disuelve una carga emocional antigua. La energía del día impulsa transformación silenciosa. Un cierre interno abre espacio a lo nuevo. La vibración cósmica acompaña procesos de renovación. La jornada finaliza con liviandad espiritual
- Ardilla (30 de mayo - 26 de junio): organizando pensamientos y acciones recuperas sensación de control. La energía del día favorece pequeños avances efectivos. Un detalle bien resuelto eleva tu ánimo. La vibración cósmica sostiene tu constancia. El día termina con satisfacción discreta
- Tortuga (27 de junio - 23 de julio): en la quietud encuentras respuestas que no requieren apuro. La energía del día respeta tu ritmo natural. Un avance pausado fortalece tu base emocional. La vibración cósmica protege procesos internos. La jornada se cierra con estabilidad profunda
- Murciélago (24 de julio - 22 de agosto): al integrar emociones ocultas recuperas claridad interna. La energía del día favorece la introspección honesta. Un ajuste interno redefine tu enfoque personal. La vibración cósmica acompaña la sanación. El día culmina con equilibrio renovado
- Escorpión (23 de agosto - 19 de septiembre): desde una certeza íntima tomas decisiones sin vacilaciones. La energía del día aclara intenciones profundas. Un acto coherente refuerza tu centro. La vibración cósmica respalda elecciones firmes. La jornada concluye con determinación tranquila
- Venado (20 de septiembre - 17 de octubre): suavemente se armonizan tus emociones y pensamientos. La energía del día fortalece vínculos desde la comprensión. Un intercambio sincero aporta paz. La vibración cósmica favorece la empatía. El día se cierra con serenidad compartida
- Búho (18 de octubre - 16 de noviembre): a partir de una observación silenciosa surge una revelación valiosa. La energía del día potencia tu sabiduría natural. Un instante de contemplación aclara el camino. La vibración cósmica favorece decisiones meditadas. La jornada termina con lucidez serena
- Pavo Real (17 de noviembre - 12 de diciembre): expresando tu esencia con autenticidad recuperas confianza interna. La energía del día equilibra brillo y humildad. Un reconocimiento personal eleva tu ánimo. La vibración cósmica impulsa coherencia emocional. El día concluye con armonía interior