Horóscopo maya: consulta sus predicciones del domingo 14 de diciembre.

El horóscopo maya nos brinda en esta oportunidad sus predicciones para este domingo 14 de diciembre de 2025 y para los 13 signos sagrados. Para esta ancestral astrología es fundamental enfrentar esta nueva jornada, en el Mes del Lagarto, con alegría y entusiasmo.
Astrología ancestral
El horóscopo maya tiene listas las predicciones para sus 13 signos sagrados de esta jornada de hoy. ¿Quieres conocer la energía cósmica de este día?
- Lagarto (13 de diciembre - 9 de enero): la energía cósmica impulsa una lucidez repentina que ordena tus sensaciones y fortalece la seguridad con la que interpretas tus propios deseos. Surge una vibración sutil que te ayuda a desprenderte de preocupaciones que ya no sostienen tu evolución. La jornada fluye con una creatividad tranquila que favorece reorganizar ideas que venías postergando. Un impulso interno refresca decisiones importantes y afianza tu claridad. Todo avanza hacia una sensación de dirección firme y estable
- Mono (10 de enero - 6 de febrero): la energía del día abre un canal emocional que suaviza tensiones y aclara silenciosamente lo que necesita prioridad en tu vida. Se despliega un magnetismo intuitivo que te guía hacia opciones más alineadas con tu bienestar. Una comprensión interna surge sin aviso y te ayuda a ver un asunto desde una perspectiva más amplia. Todo se vuelve más flexible y receptivo a cambios agradables. La jornada deja una estabilidad profunda y un ánimo más fluido
- Halcón (7 de febrero - 6 de marzo): la vibración cósmica te ofrece una percepción más fina que ilumina caminos que antes parecían difusos. Aparece un impulso interno que revitaliza tu enfoque y fortalece tu espíritu de propósito. Se revelan matices emocionales que te permiten ajustar intenciones con mayor precisión. La energía se ordena de forma natural y favorece decisiones que expanden tus horizontes internos. Todo culmina con una sensación de equilibrio inspirador
- Jaguar (7 de marzo - 3 de abril): la resonancia del día activa una profundidad emocional que clarifica necesidades que habías mantenido en silencio. Un impulso intuitivo te guía hacia un entendimiento más honesto sobre lo que deseas proteger y lo que debes dejar fluir. La energía se mueve con intensidad suave, facilitando avances internos significativos. Surgen sensaciones que reorganizan tu foco espiritual y te devuelven fuerza. El día cierra en una línea de certeza serena
- Zorro (4 de abril - 1 de mayo): la frecuencia cósmica suaviza tus pensamientos y te impulsa a priorizar lo que te aporta calma y coherencia. Una claridad inesperada te permite descifrar un asunto que parecía enredado. La energía disponible favorece movimientos estratégicos que ordenan lo emocional y lo práctico al mismo tiempo. Se amplía tu sensibilidad para detectar oportunidades que estaban ocultas. Todo queda envuelto en un aire de renovación serena
- Serpiente (2 de mayo - 29 de mayo): la vibración del día despierta un instinto profundo que potencia tu capacidad de introspección y enfoque espiritual. Surgen conclusiones reveladoras que te orientan hacia una estructura interna más sólida. La energía acompaña decisiones que fortalecen tu autonomía emocional. Se activan sensaciones que te permiten ver con claridad lo que impulsa tu crecimiento. El día se asienta en una armonía firme y reveladora
- Ardilla (30 de mayo - 26 de junio): la energía cósmica impulsa un movimiento interno que te vuelve más perceptivo y flexible ante cambios espontáneos. Se ilumina un pensamiento clave que reordena tus prioridades de forma natural. La vibración del día facilita la resolución de pequeñas tensiones emocionales con suavidad. Un impulso creativo refresca tus ideas y te anima a proyectar nuevas posibilidades. Todo transcurre con ligereza y claridad progresiva
- Tortuga (27 de junio - 23 de julio): la energía unificada del día trae un tono introspectivo que te permite procesar sensaciones antiguas con serenidad. Surgen conclusiones internas que suavizan tu ánimo y te devuelven estabilidad. La vibración cósmica te orienta hacia decisiones que nutren tu espíritu de forma realista. Se activa un entendimiento silencioso que redefine tu foco emocional. La jornada concluye en una calma profunda y restauradora
- Murciélago (24 de julio - 22 de agosto): la resonancia del día te brinda un hilo de claridad emocional que facilita ordenar confusiones recientes. Se despierta una intuición sólida que mejora tu discernimiento y refuerza tu dirección interna. La energía se alinea con tu necesidad de avanzar sin sobrecargarte. Una comprensión súbita reorganiza lo que considerabas urgente. El día ofrece un cierre equilibrado y consciente
- Escorpión (23 de agosto - 19 de septiembre): la energía cósmica intensifica tu profundidad emocional y permite observar tus intenciones con absoluta transparencia. Aparece un impulso interno que te anima a ajustar decisiones sin resistencia. La vibración del día facilita la comprensión de vínculos importantes y te permite encontrar estabilidad donde antes había tensión. Surgen percepciones que elevan tu claridad espiritual. La jornada termina con una firmeza emocional renovada
- Venado (20 de septiembre - 17 de octubre): la frecuencia del día te invita a explorar tu sensibilidad con una mayor apertura y amplitud. Se revelan sensaciones que aclararán prioridades que habías pasado por alto. La energía cósmica favorece elecciones que te aportan equilibrio interno. Un entendimiento simple pero profundo transforma tu perspectiva. Todo se acomoda hacia una serenidad más amplia
- Búho (18 de octubre - 16 de noviembre): la vibración unificada de la jornada amplifica tu intuición y te ayuda a interpretar señales que antes ignorabas. Surge una claridad estratégica que favorece resolver asuntos pendientes con suavidad. La energía te acompaña en un proceso interno que limpia tensiones antiguas. Se despeja tu mente y fluye una sensación de dirección segura. El día termina con un enfoque espiritual más brillante
- Pavo Real (17 de noviembre - 12 de diciembre): la energía cósmica del día despierta una expansión emocional que ilumina decisiones importantes. Brota una claridad alegre que te libera de dudas recientes. La vibración del día sostiene movimientos internos que renuevan tu entusiasmo. Una percepción sutil reordena todo tu mapa emocional. La jornada se integra en una sensación de avance constante