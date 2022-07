Horóscopo: los cuatro signos del zodiaco más criticones

Estos son los signos del zodiaco más criticones.

►TE PUEDE INTERESAR: Horóscopo los tres signos del zodiaco que más usan a las personas

Los signos del zodiaco más criticones

Virgo: los virginianos y virginianas son tan analistas que suelen imaginar el peor escenario para todo. Es así que nada los termina de conformar, ni lo que ellos hacen ni lo que hacen los demás y siempre considera que se podría haber hecho mejor. A medida que más tiempo pasa sobre lo hecho, más grandes son los defectos que van a encontrar. Eso sí, más allá de que sepan que hicieron algo mal, no les gusta que alguien se los diga o se los eche en cara. Ellos ya lo saben y se castigan solos por eso.

Tauro: los taurinos son especialistas a la hora de criticar. Todo lo que hacen los demás está mal y solamente se pueden hacer las cosas a su manera. Esa es la manera correcta.

Escorpio: a los escorpianos les gusta hacer las cosas ellos mismos y son muy autocríticos cuando lo hacen. Incluso en los trabajos grupales, ellos necesitarán dar su aporte a cada parte hecha por los demás.

Cáncer: las personas bajo el signo de cáncer son algunos de los más críticos que hay en cada ambiente. Siempre ellos serán los mejores y los demás harán las cosas mal o muy mal. No suelen ocultar sus críticas y no tienen filtros a la hora de decirlas, pero no tienen autocrítica.