A lo largo de abril 2026, el horóscopo chino señala que algunos signos enfrentarán escenarios desafiantes debido a la fricción energética con el Caballo y la influencia emergente del Dragón. Las predicciones indican que este cruce de energías activa procesos de cambio que no siempre resultan cómodos, pero que tienen un profundo sentido evolutivo.

horoscopo chino predicciones signos abril 1 Horóscopo chino: los 3 signos que enfrentarán desafíos en abril de 2026.

Horóscopo chino: por qué estos 3 signos tendrán grandes desafíos en abril 2026

Según el horóscopo chino el ingreso del ciclo asociado al Dragón (a partir del 4 de abril de 2026), intensificará aún más el movimiento energético que atravesarán ciertos signos durante este mes.