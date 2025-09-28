HORÓSCOPO CHINO: las predicciones de este lunes para los 12 signos en el día del Búfalo de Metal

El horóscopo chino revela a sus signos zodiacales que el día de hoy estará regido por el Búfalo de Metal Yin, una energía que otorga disciplina, firmeza y capacidad de organización, generando un ambiente ideal para establecer bases sólidas en lo personal y lo profesional. Según la astrología china, este día favorece la constancia, el compromiso y la perseverancia delo signos, aunque también puede acentuar la rigidez o la tendencia a ser demasiado inflexible. El Metal Yin impulsa la precisión y la búsqueda de perfección, mientras que el Búfalo aporta estabilidad y determinación para enfrentar responsabilidades. Es recomendable enfocarse en actividades que requieran estructura, paciencia y responsabilidad; no conviene apresurarse ni dejarse llevar por la terquedad. Será una jornada para valorar el esfuerzo constante y los pequeños logros que construyen grandes resultados.

