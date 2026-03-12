Signo regente: Perro

Perro Elemento: Fuego

Fuego Polaridad: Yang

Yang Animales compatibles: Tigre, Caballo, Conejo

Tigre, Caballo, Conejo Animales incompatibles: Dragón

Dragón Actividades recomendadas: defender ideas con convicción, resolver conflictos pendientes, fortalecer vínculos de confianza, realizar actividades físicas, comprometerse con proyectos importantes

defender ideas con convicción, resolver conflictos pendientes, fortalecer vínculos de confianza, realizar actividades físicas, comprometerse con proyectos importantes Actividades a evitar: discusiones impulsivas, reaccionar con exceso de orgullo, actuar desde la desconfianza, tomar decisiones bajo presión emocional

Horóscopo chino: la energía del Perro de Fuego Yang

En el horóscopo chino, el Perro de Fuego Yang activa una energía intensa, valiente y profundamente orientada a los principios. El Perro simboliza lealtad, sentido de justicia y compromiso con lo que considera correcto, mientras que el Fuego Yang añade entusiasmo, coraje y una fuerte necesidad de actuar con determinación. Esta combinación favorece decisiones firmes, conversaciones sinceras y acciones que buscan defender valores personales o colectivos. Es una jornada ideal para asumir responsabilidades o apoyar a quienes necesitan ayuda. Sin embargo, el exceso de intensidad emocional puede generar discusiones si no se controla el impulso de reaccionar rápidamente. La clave del día será actuar con valentía, pero también con equilibrio y prudencia.

horoscopo chino predicciones signos dia perro de fuego yang 1 HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del viernes 13 de marzo, día del Perro de Fuego Yang.

