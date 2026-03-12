El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este viernes 13 de marzo de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del viernes 13 de marzo, día del Perro de Fuego Yang
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente: Perro
- Elemento: Fuego
- Polaridad: Yang
- Animales compatibles: Tigre, Caballo, Conejo
- Animales incompatibles: Dragón
- Actividades recomendadas: defender ideas con convicción, resolver conflictos pendientes, fortalecer vínculos de confianza, realizar actividades físicas, comprometerse con proyectos importantes
- Actividades a evitar: discusiones impulsivas, reaccionar con exceso de orgullo, actuar desde la desconfianza, tomar decisiones bajo presión emocional
Horóscopo chino: la energía del Perro de Fuego Yang
En el horóscopo chino, el Perro de Fuego Yang activa una energía intensa, valiente y profundamente orientada a los principios. El Perro simboliza lealtad, sentido de justicia y compromiso con lo que considera correcto, mientras que el Fuego Yang añade entusiasmo, coraje y una fuerte necesidad de actuar con determinación. Esta combinación favorece decisiones firmes, conversaciones sinceras y acciones que buscan defender valores personales o colectivos. Es una jornada ideal para asumir responsabilidades o apoyar a quienes necesitan ayuda. Sin embargo, el exceso de intensidad emocional puede generar discusiones si no se controla el impulso de reaccionar rápidamente. La clave del día será actuar con valentía, pero también con equilibrio y prudencia.
Horóscopo chino: las predicciones del viernes 13 de marzo, día del Perro de Fuego Yang
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la energía del día impulsa a actuar con mayor seguridad en decisiones importantes. El Fuego Yang favorece claridad para enfrentar situaciones pendientes. Es un buen momento para expresar opiniones con sinceridad. Conviene evitar reaccionar con impulsividad ante críticas. La jornada puede traer avances si se mantiene equilibrio
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la vibración del día favorece estabilidad y compromiso con responsabilidades. El Fuego Yang impulsa determinación para resolver asuntos laborales o familiares. Es una jornada adecuada para tomar decisiones firmes. Conviene evitar discusiones innecesarias. La constancia permitirá consolidar logros
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la compatibilidad con la energía del día impulsa entusiasmo y liderazgo natural. El Fuego Yang favorece iniciativas que requieren valentía. Es un buen momento para avanzar en proyectos importantes. Conviene mantener control emocional frente a desacuerdos. La jornada puede traer progresos significativos
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la energía del día favorece conversaciones sinceras que fortalecen vínculos personales. El Fuego Yang impulsa claridad emocional para resolver malentendidos. Es una jornada adecuada para expresar sentimientos con honestidad. Conviene evitar preocupaciones innecesarias. La armonía puede restablecerse
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la incompatibilidad con la energía del día puede generar tensiones o desacuerdos. El Fuego Yang intensifica discusiones si no se mantiene prudencia. Conviene evitar enfrentamientos directos o decisiones impulsivas. Es mejor actuar con paciencia y diplomacia. La calma ayudará a mantener estabilidad
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la energía del día invita a actuar con inteligencia y prudencia frente a situaciones intensas. El Fuego Yang impulsa decisiones que requieren análisis previo. Es un buen momento para observar antes de intervenir. Conviene evitar conflictos innecesarios. La estrategia silenciosa traerá ventajas
- Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): la compatibilidad con el día impulsa entusiasmo y energía para avanzar hacia nuevos objetivos. El Fuego Yang favorece decisiones audaces y proyectos dinámicos. Es un buen momento para actuar con confianza. Conviene evitar la impaciencia frente a obstáculos. La jornada puede resultar muy productiva
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la energía del día invita a confiar en los propios valores y convicciones. El Fuego Yang impulsa claridad emocional frente a decisiones importantes. Es una jornada adecuada para fortalecer vínculos personales. Conviene evitar preocuparse por opiniones externas. La serenidad permitirá avanzar
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la vibración del día impulsa dinamismo y capacidad para resolver situaciones complejas. El Fuego Yang favorece iniciativa para enfrentar desafíos laborales o personales. Es un buen momento para actuar con creatividad. Conviene evitar actitudes competitivas excesivas. El equilibrio traerá mejores resultados
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la energía del día favorece disciplina y claridad para resolver asuntos pendientes. El Fuego Yang impulsa decisiones firmes en proyectos importantes. Es una jornada adecuada para tomar liderazgo en situaciones complejas. Conviene evitar críticas demasiado directas. La prudencia fortalecerá relaciones
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la energía del día potencia sentido de justicia, determinación y compromiso personal. El Fuego Yang impulsa acciones valientes para defender ideales o ayudar a otros. Es un momento favorable para asumir responsabilidades importantes. Conviene evitar reaccionar con demasiada intensidad emocional. La jornada puede traer reconocimiento
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la energía del día favorece conversaciones sinceras y fortalecimiento de vínculos cercanos. El Fuego Yang impulsa confianza para expresar sentimientos o ideas. Es un buen momento para resolver situaciones pendientes con otras personas. Conviene evitar decisiones impulsivas en asuntos económicos. La calma traerá estabilidad